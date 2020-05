La OMS acepta investigación sobre su accionar en pandemia tras amenazas de Trump

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptó el martes 19 de mayo del 2020 iniciar una evaluación independiente sobre su respuesta a la pandemia de coronavirus, que ya causó más de 320 000 muertes en el mundo y avanza rápidamente en Brasil, tras acusaciones y amenazas de boicot por parte de Donald Trump.

Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la prioridad es luchar contra el nuevo coronavirus ya que la covid-19 sigue sumando muerte y devastación a las economías de todo el planeta.



Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , entre ellos Estados Unidos y China, adoptaron durante su asamblea una resolución que prevé iniciar “lo antes posible una evaluación imparcial, independiente y completa” de la acción internacional coordinada por la OMS ante la pandemia.



Este acuerdo es una respuesta a las acusaciones del presidente Donald Trump, para quien la institución es una “marioneta de China”, donde brotó el virus a fines de 2019. El Mandatario amenazó con congelar indefinidamente la financiación a esta agencia de la ONU e incluso con retirar la membresía de su país si no hace mejoras sustanciales en 30 días.



Ante estas declaraciones, el Gobierno chino acusó a Trump de utilizar a China para eludir sus obligaciones ante la OMS. “Es un error de cálculo y Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado”, afirmó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.



Rusia, que se acerca a los 300 000 casos de contagio pero donde la situación parece estabilizarse, criticó a Estados Unidos por querer quebrar la agencia de la ONU.



“Nos oponemos a la quiebra (de la OMS) que obedecería a intereses políticos y geopolíticos de un solo Estado, es decir, de Estados Unidos”, dijo el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov.



La Unión Europea (UE) expresó su apoyo a la OMS, indicando que “es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral”.



Tras un remedio o una vacuna



Trump considera que la OMS ignoró los informes sobre la aparición del virus y le reprocha ser demasiado indulgente con las autoridades chinas en su manejo de la pandemia, que en Estados Unidos, el país más castigado, deja más de 90 000 muertos y 1,5 millones de contagiados.



A pesar de la tensión entre la OMS y Washington, signos de optimismo han surgido con los todavía preliminares pero muy alentadores resultados para desarrollar una cura o una vacuna, en cuya producción están inmersos paralelamente más de un centenar de laboratorios del mundo.



En China, un medicamento en fase de prueba en la prestigiosa Universidad de Pekín (Beida) permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra la enfermedad, dijo el investigador Sunney Xie.



Y en Estados Unidos, la empresa de biotecnología Moderna, una de las más avanzadas en la carrera por la vacuna, anunció resultados preliminares alentadores al probarla en ocho voluntarios, antes de realizar ensayos a gran escala en julio.



Pero mientras llega ese momento, Trump sorprendió al mundo anunciando que toma hidroxicloroquina, motivo de controversia entre los científicos, “desde hace una semana y media” con aprobación del médico de la Casa Blanca a pesar de no presentar ningún síntoma de la enfermedad.



Un polémico anuncio que el presidente defendió una vez más este martes durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. “No te hace daño”, insistió Trump, “parece una línea de defensa adicional”.