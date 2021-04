La OMS dice que todavía no hay datos para recomendar combinación de vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes 9 de abril del 2021 que todavía no hay datos suficientes que permitan recomendar la utilización de dos vacunas distintas contra el covid-19 para cubrir la primera y segunda dosis requeridas, al comentar una decisión tomada por Francia en este sentido.

Las autoridades francesas han anunciado que se inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna (ambas utilizan la tecnología de ARN mensajero) a los pacientes menores de 55 años que han recibido una primera de AstraZeneca.



Esto concuerda con la decisión de no inyectar con esta última vacuna a ese grupo de edad por el riesgo de sufrir trombos.



"No hay datos adecuados como para decir que esto es algo que se puede hacer, así que en estos momentos no podemos recomendar la combinación de vacunas", comentó el viernes a la prensa la portavoz de la OMS, Margaret Harris.



Agregó que esta cuestión está en estudio, conforme a la sugerencia que hizo el grupo de expertos que asesora a la OMS en el terreno de la inmunización.



Harris también dijo que la OMS sigue revisando los datos presentados por los productores de las vacunas CanSino y Sinopharms (China) y Sputnik (Rusia) con las dos primeras que están en una fase más avanzada.



De acuerdo con el ritmo al que se está avanzando en el análisis de los datos, indicó que se espera que las decisiones sobre cada una de esas vacunas se emitan a finales de este mes.