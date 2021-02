OEA felicita la participación ciudadana en las votaciones de Ecuador

Isabel de Saint Malo, jefa de la misión de observación de la OEA para las elecciones de este domingo 7 de febrero del 2021 en Ecuador, felicitó la participación ciudadana en los comicios generales pese al peligro de la covid-19, que ha contagiado a más de 257 000 personas en el país suramericano.

"Quiero felicitar al pueblo ecuatoriano por este entusiasmo con el que están saliendo a votar en las condiciones que enfrentamos en este momento con una pandemia", dijo la exvicepresidenta panameña en uno de los recintos electorales en Quito.



Anotó que han visto "mucha gente participando y cuidándose" pues portan mascarillas y pantallas faciales.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha instado a la ciudadanía a acudir con mascarilla, alcohol y su propio bolígrafo para sufragar.



"Es un reto muy grande. Lo que yo quiero es celebrar lo que he visto en términos de la participación y la paciencia, y exhortar a los ciudadanos a que acudan temprano para que puedan ejercer el voto", anotó.



E invitó a aquellos que aún no han salido "a que participen y que aprovechen esta oportunidad que no todos los países tienen, de salir a definir el futuro de su país seleccionando, por medio de la voluntad popular, quiénes quieren que estén al mando del gobierno por los próximos años".



Varios ciudadanos se han quejado por las largas filas existentes (algunas de más de diez cuadras), para ingresar en los recintos electorales, lo que los ha obligado a esperar hasta dos horas para ejercer su derecho al voto.



"Hemos visto filas que se están moviendo y hemos observado también la decisión que el CNE ha comunicado de ampliar el aforo y eso debe agilizar también" el proceso, comentó.



E informó de que han recibido reportes desde la mañana de retrasos en algunas mesas para instalarse, "pero escuchamos también de parte del CNE que todas las mesas se habían instalado".



"Quiero invitar a las personas a que sean pacientes, faltan varias horas. Las filas no sólo son por la afluencia de gente sino por la distancia que las personas está tomando", explicó.



Sobre la misión de observación de la OEA que preside, recordó que está integrada por 25 personas, 19 de ellas presentes en Ecuador y otras a distancia.



Los integrantes de la misión se han desplazado a las provincias de Los Ríos, Azuay, Pichincha, Guayas y Manabí.



Además de la OEA, el proceso electoral ecuatoriano esta vigilado por 2.134 observadores nacionales y 225 internacionales de entidades como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales.



Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para designar al sucesor de Lenín Moreno en la Presidencia de la República, así como para renovar la Asamblea Nacional y para designar a sus integrantes en el Parlamento Andino.