Cuatro instituciones estatales tendrán su primera reunión con Odebrecht

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres años después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara que Odebrecht habría pagado coimas a funcionarios del Ecuador para adjudicarse obras estatales, cuatro instituciones públicas tendrán este miércoles 10 de julio de 2019 la primera reunión con la firma brasileña, para iniciar un proceso de reparación al Estado por esa trama de corrupción.

Las autoridades de la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción conforman el equipo que mantendrá reuniones con los directivos de la empresa extranjera.



A las 10:00 de hoy está previsto el encuentro. El representante para América Latina de esa compañía deberá acudir a las instalaciones de la Procuraduría, en Quito. Esta cita “marca el inicio del proceso reparatorio para el país”, señalaron el lunes las cuatro entidades en un comunicado.



Según Iván Granda, secretario Anticorrupción, el pasado 20 de mayo recibieron una carta de un representante de Odebrecht, en la cual se planteó un diálogo con instituciones estatales para comenzar este proceso. Las conversaciones estarán encabezadas por el procurador Íñigo Salvador.



Las cuatro autoridades se reunieron ayer para definir los planteamientos que harán a Odebrecht y la metodología que se utilizará.



En esta primera reunión está previsto que se planteen dos medidas de reparación integral al Estado ecuatoriano.



“Es una reunión importante, han pasado varios años en que no se han podido realizar, pero tenemos la voluntad para hacerlo”, dijo Granda.



La primera es solicitar que la empresa revele y entregue información de cómo era la forma de operar en el país. “Lo principal es el derecho a la verdad. Necesitamos conocer todas las acciones que hizo Odebrecht en el Ecuador de forma ilegal, para de acuerdo a eso plantear la reparación”.



La idea, además, es acceder a la información y contribuir en los procesos judiciales que lleva adelante la Fiscalía.



La segunda medida será una compensación económica. Las autoridades dijeron que aún no pueden establecer un monto. Según las investigaciones, la firma habría pagado USD 35 millones en coimas.



Granda aseguró que la reparación es independiente de los procesos judiciales que lleva la Fiscalía en el caso Odebrecht. Por ejemplo, ayer se reinstaló la audiencia de juzgamiento del caso Diacelec, que se desprende de esa trama de corrupción. En esa causa están procesadas seis personas y dos empresas por el presunto delito de lavado de activos.



El exvicepresidente Jorge Glas cumple una pena dentro del caso Odebrecht. Su abogado Franco Loor espera que la Corte Nacional fije una fecha para resolver el pedido de casación a la sentencia de seis años por asociación ilícita.



La constructora brasileña no ha tenido ningún juicio en el país. En el 2018 se le abrió un expediente por posible defraudación tributaria, pero el caso sigue en investigación.



Según las cuatro entidades estatales, la reparación “seguirá estándares internacionales, dentro de un marco de transparencia y con apertura a los medios de comunicación”. Granda aseguró que la metodología se basará en un modelo de las Naciones Unidas.



Hasta el momento, Guatemala, Perú, Brasil, República Dominicana y Panamá se han acogido a acuerdos de reparación con Odebrecht.



En Perú, por ejemplo, el convenio fue que la empresa entregue información permanente a la justicia peruana y además venda una hidroeléctrica por USD 618 millones, para pagar deudas fiscales.



En el caso de Brasil se acordó que la compañía devuelva USD 961 millones en los próximos 22 años y facilite pruebas y documentos para los procesos penales.



En Panamá se estableció una multa de USD 120 millones para una reparación civil y 100 millones por el uso indebido del sistema financiero.