Alta ocupación de camas se mantendrá una o dos semanas más, dice el Ministro de Salud

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, habló sobre la situación epidemiológica de Quito, que suma 9 893 contagiados, hasta este martes 14 de julio del 2020. Pichincha concentra el 18,02% de casos del país. Guayas tiene el 27,40%. En total se cuentan 69 570 personas infectadas.

Es obviamente preocupante porque hay un ascenso; que está bajo control nadie le va a poder decir. Es una pandemia, son más de 12 millones a nivel mundial; la pandemia ha puesto prácticamente en pausa al mundo. En Quito estamos viendo un brote nuevo e importante y sobre todo una demanda de camas muy alta. Eso es innegable, pero tenemos la capacidad necesaria para mantenerlo en control, fíjese en las cifras si bien estamos llenos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y en las áreas adaptadas, la mortalidad es siete ocho veces menor en Quito.



Los médicos hablan del 45 al 52% de mortalidad entre pacientes que llegan a UCI. ¿Usted qué dice?

Eso es exagerado. Tengo los datos concretos y la mortalidad de quienes llegan a la UCI es del 38%, hasta hace cuatro días, en Quito. A nivel mundial es del 50%. Eso va variando un poquito.



Usted dice que la ocupación de camas en UCI es un proceso dinámico. Pero ¿qué tan dinámico puede ser si cada paciente se queda en promedio 15 días en UCI?

Cuando digo que es un proceso dinámico es que si una cama se desocupa porque un paciente es dado de alta o lamentablemente fallece, el espacio se desinfecta y enseguida se ocupa esa cama. También es un proceso dinámico desde el punto de vista de las adaptaciones que hemos hecho en áreas de emergencia y más espacios que no eran específicamente construidos para UCI. Las adaptaciones se han realizado para que cada persona con síntomas graves sea atendida en los hospitales.



¿De todas maneras es grave la situación que vive la ciudad?

Con eso no busco disminuir la preocupación o gravedad del asunto. No se puede esconder eso, pero sí debo decir que todo paciente está recibiendo el tratamiento que requiere, con el personal, ventiladores y medicamentos necesarios.



¿Cómo está la ocupación de camas? Desde hace tres semanas en la capital no hay espacios libres en UCI.

Con corte al domingo 12 de julio, en Pichincha, la ocupación de camas llegaba al 87% de un total de 338 camas; quiere decir que 295 están llenas. Y en UCI, de las 127 camas existentes, 126 estaban ocupadas. Esto será hasta cuando se mantenga esta situación, que será por una o dos semanas más; me refiero a la alta ocupación de camas en UCI.



¿Qué adaptaciones se han hecho para atender a pacientes en las denominadas pre UCI? Se los ve ubicados incluso en sillas y sillones.

La prensa a veces exagera y con todo respeto presenta el drama. Hay personas que entran caminando a las áreas de emergencia y ahí obviamente esperan un examen de laboratorio, una tomografía, rayos X o ser atendidos por un médico que evalúe su situación y obviamente tienen que estar sentados; los graves obviamente estarán encamados, con ventilación y con todo el resto de cuidados, ya que es un paciente crítico. Pero hemos hecho adaptaciones en las áreas de emergencia y triaje, fuera de hospitales.



¿Las áreas adaptadas son pre UCI?

Son pre UCI claro o las áreas por ejemplo de triaje, en donde mientras reciben oxígeno y esperan por evaluación, los pacientes reciben su oxígeno; hemos adaptado camas de espera en esos espacios. Llegamos a tener 90 pacientes en esas camas de espera (adaptadas) en todos los hospitales de Quito; eso ha bajado a 36 personas en áreas adaptadas, hasta ayer en la tarde. Reitero, están recibiendo atención, claro es dramático ver que las salas estén llenas llenas y los pacientes con oxígeno, pero todos atendidos.



¿Cuántas camas UCI se han abierto en el Hospital del Sur, Enrique Garcés?

35 camas y al inicio eran siete.El Hospital de Calderón es otro buen ejemplo, no iba a tratar casos de covid-19, pero ya abrieron diez camas de UCI allá también.



¿Quedan espacios en más hospitales de Quito, en donde se podría abrir más camas en UCI?



Si, entre mañana y pasado mañana incrementaremos 15 más en todos los hospitales y el IESS también está haciendo adaptaciones, el problema ahora no es la falta de ventiladores sino de talento humano.



Vimos que el Hospital de la Policía de Guayaquil recibió pacientes de Quito y de otras ciudades de la Sierra. ¿No se puede movilizar de otros hospitales del país al personal y a los ventiladores?

Sí hemos movilizado a los médicos, hemos reubicado personal médico y enfermeras de varias áreas de periferia y de Quito y estamos haciendo contrataciones todo el tiempo.



¿Cuántas contrataciones?

Hay 2014 médicos y enfermeras, devengadores de becas, especialistas que hemos contratado entre marzo y junio en todo el país.



Para hacer más adaptaciones en espacios de hospitales de Quito, ¿haría falta y sería factible traer más ventiladores y personal de Guayaquil?

En Quito tenemos adecuado número de ventiladores; esta mañana se mandaron seis a Cuenca, cinco a Macas; ayer se ha dado seis al Hospital de las Fuerzas Armadas; constantemente cumplimos con dotar de prendas de protección y ventiladores, así como de medicamentos.



Antes de la pandemia, algunos pacientes venían de otras ciudades del país, en busca de atención médica en Quito. ¿Vienen en medio de la pandemia contagiados con covid-19 de otras provincias?

Sí, especialmente pacientes pediátricos, aunque poquitos casos, necesitan cuidados críticos.