Octubre es el mes en el que más rayos caen sobre Quito

Una lluvia acompañada de tormenta eléctrica sorprendió a los quiteños la tarde de este sábado 6 de octubre del 2018. Los truenos se hicieron presentes sobre todo en el sur de la capital.

Guillermo Flores, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamhi, explicó que se prevé que las mismas condiciones climáticas se mantengan las próximas 48 horas: mañanas con poca nubosidad y en la tarde cielo nublado y lluvia.



Flores indicó que se registrarán tormentas eléctricas con mayor intensidad en el sur y los valles del Distrito Metropolitano.



“La actividad eléctrica atmosférica es producto del desarrollo vertical de la nubosidad. Las partículas que están dentro de la nube generan una fricción entre ellas y se polarizan”, explicó.

Históricamente , octubre es el mes en el que más cantidad de rayos se registran en la ciudad. Según el Inamhi, Rumiñahui será la zona donde más eventos de este tipo ocurrirán en la región interandina.



Según la Secretaría de Seguridad del Municipio, hasta las 16:00 de hoy sábado no se reportaron emergencias producto del aguacero.



El Cuerpo de Bomberos da recomendaciones para evitar accidentes durante una tormenta eléctrica. Es mejor alejarse de árboles y de varillas metálicas. Si es posible, ingrese a una vivienda o a un vehículo con las ventanas cerradas.



Es preferible no tomar duchas y desconectar los artefactos eléctricos como equipos de sonido, televisores, radios, etc.



Manténgase lejos del alumbrado público y en lo posible trate de no utilizar el teléfono. Si está en un edificio, no use el ascensor.