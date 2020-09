Obras de prevención para proteger las márgenes del río Upano y la carretera Macas-Puyo

LEA TAMBIÉN

Tres instituciones públicas intervendrán, a partir del lunes 5 de octubre del 2020, en la protección de las márgenes del río Upano, en el cantón Morona, provincia amazónica de Morona Santiago.

Este afluente está afectado por la acumulación de más de 50 millones de metros cúbicos de lahares, provenientes de la erupción del volcán Sangay, que han provocado el encauzamiento de las aguas en varios sitios y cambios en la geografía original del río.



A la altura del puente sobre el Upano, a 500 metros de la ciudad de Macas, están en riesgo las cinco alcantarillas y los muros de piedra que protegen la estructura de la carretera Macas-Puyo, que comunica a Morona Santiago con Pastaza, y que soporta un flujo de unos 5 000 vehículos diarios



En junio de 2020, ese mismo sitio, la carretera colapsó por la creciente del Upano. En esa ocasión, mediante un relleno se recuperó la calzada y el paso vehicular. Hace una semana, tras una nueva crecida del río, estuvo a punto de repetirse esta emergencia.



Para evitar que este problema se repita y para proteger la carretera, se colocarán 8 000 metros cúbicos de material del mismo río, a lo largo de 100 metros del costado derecho del Upano, haciendo una especie de muro de contención. Se trata de una obra de prevención provisional.



En este trabajo institucional participarán el Municipio de Morona, la Prefectura de Morona Santiago y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con tres excavadoras, un tractor y seis volquetes. Además, se gestiona el apoyo de la empresa privada, con más maquinaria.



El objetivo es agilitar los trabajos –que se prevé durarán más de un mes- para evitar que en las próximas crecidas del río, por las lluvias propias de la zona, se rompa el viaducto, explicó el director de Obras Públicas del Municipio, Salvador López.



La tarde del lunes 28 de septiembre, cerca del puente, la creciente del Upano formó dos brazos de agua de 20 y 10 metros de ancho, respectivamente, los cuales aguas abajo se unieron formando otro nuevo lecho.



Según información técnica del MTOP, este puente no está en peligro, pese al embate de las aguas. Esta obra fue construida en 1985 y tiene 21 pilotes de 3,80 metros de ancho por 14 de profundidad, que soportan los 136 metros luz y los dos accesos de 20 metros a cada lado.



No ocurre lo mismo con las alcantarillas ubicadas a lo largo de los 600 metros, entre los puentes Upano y Copueno. El viernes 25 de septiembre, estos colectores no alcanzaron a evacuar la cantidad de agua que arrastró el Upano, tras el desfogue del dique en la confluencia de los ríos Volcán y Upano formado por los materiales volcánicos.