Presentan 109 nuevos cargos contra el autor de tiroteo en sinagoga de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este jueves 9 de mayo del 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 109 nuevos cargos en contra del presunto autor del tiroteo que el pasado 27 de abril dejó un muerto y tres heridos en una sinagoga de Poway (California, EE.UU.).

John T. Earnest, de 19 años, se declaró la semana pasada no culpable de cinco cargos, entre los que se incluía homicidio por crimen de odio.

​

Las nuevas acusaciones de la Fiscalía incluyen 54 cargos por obstrucción del libre ejercicio de las creencias religiosas, 54 más por crímenes de odio y uno adicional por daño a una propiedad religiosa.



"No permitiremos que los miembros de nuestra comunidad sean perseguidos en sus lugares de culto, donde deberían sentirse libres y seguros para ejercer su derecho a practicar su religión", dijo en un comunicado el fiscal federal Robert S. Brewer Jr.



"Nuestras acciones hoy están inspiradas por nuestro deseo de lograr justicia para todas las víctimas y sus familias", agregó.



El acusado, que no tenía antecedentes criminales, podría ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua si fuera hallado culpable.



En la sinagoga, donde se encontraban decenas de personas, murió Lori Gilbert Kaye, de 60 años, y resultaron heridos de bala el rabino Yisroel Goldstein, de 57, Almong Peretz, de 34, y Noya Dahan, de 8.



Poco después del tiroteo, que fue registrado por la cámara de seguridad del templo, el sospechoso llamó al teléfono de emergencias 911 y dio su ubicación.



Más adelante, Earnest fue detenido por la Policía de San Diego (California, EE.UU.).



Earnest supuestamente publicó una carta abierta en internet en la que expresó su intención de agredir a judíos. Su familia condenó lo sucedido en una nota de prensa.



"La forma en que nuestro hijo se sintió atraído por semejante oscuridad es un misterio aterrador para nosotros, aunque confiamos en que la policía descubrirá muchos detalles del camino que tomó para cometer este acto tan malvado y despreciable", dijeron.

El año pasado, un hombre entró a tiros en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) y mató a 11 personas, en el mayor ataque contra la comunidad judía en la historia reciente del país.