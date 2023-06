Nuevo intercambio de tuits del Alcalde de Guayaquil y usuarios de redes sociales. 'No puedo resolverle su vida conforme a sus exigencias'

Un intercambio de tuits entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y usuarios de redes sociales se registró la mañana del lunes 26 de junio de 2023. Esta vez el detonante fue una denuncia de que mientras una mujer intentaba cruzar la vía a la Costa a pie con un niño , un miembro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) controlaba el ingreso vehicular a un colegio particular.

La denuncia la realizó la cuenta de Twitter VíaLaCostaProgresa, donde moradores de urbanizaciones, ciudadelas, cooperativas y comunas de la vía a la Costa dan a conocer lo que ocurre en este sector de Guayaquil.

"Alcalde @aquilesalvarez los agentes de tránsito de @ATM_Transito están más preocupados x el ingreso de vehículos a un Colegio Privado q por la vida de una madre que intenta cruzar con su hijo #ViaALaCosta para ir a la escuela fiscal q está en la @coop24demayo", señala la cuenta de Twitter. Además, se publicó un video en el que se ve a la mujer cuando cruza corriendo la vía pese al intenso tráfico.

El burgomaestre respondió a la denuncia. "Buen día. Ud trabaja? Escribe todo el día… Yo no puedo resolverle su vida, conforme a sus exigencias. Guayaquil no solo es vía a la costa. Esto es trabajo en conjunto con la sociedad entera".

Sobre el video de la mujer con el niño intentando cruzar la carretera, el Alcalde señala: "Referente a esto, también es culpa de la madre que cruza exponiendo a sus hijos de esa manera. También la gente tiene que hacer conciencia y dar la vuelta y no exponer a sus hijos, peor después de lo que pasó la semana pasada. Saludos".

Este intercambio de tuits originó múltiples reacciones de otros usuarios. Hubo quienes se mostraron de acuerdo con la posición del burgomaestre, como el usuario Rafael K. Gabela, quien escribió: "Hay pasos para peatones, si no los usan es a riesgo de cada uno. La Sra. Que posó para su video es culpable de querer cruzar la calle por dónde no se debe, evidentemente se puede, ¿que solución cree que aplica? Poner un paso nuevo o crear consciencia en el peatón".

Pero muchas otras personas se hicieron eco de la denuncia. El usuario Fernando Lippke afirmó que "quienes vivimos vía a la Costa sabemos lo insegura que es esa vía para quien no tiene auto y debe cruzarla a pie. Faltan cruces peatonales y semáforos. Sí, es una vía rápida pero es la única vía. No hay alternativas".

Buen día. Ud trabaja? Escribe todo el día… Yo no puedo resolverle su vida, conforme a sus exigencias. Guayaquil no solo es via a la costa. Esto es trabajo en conjunto con la sociedad entera.



Referente a esto, también es culpa de la madre que cruza exponiendo a sus hijos de esa…