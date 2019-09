Nuevo contrato para recolección de basura en Guayaquil empezará en seis meses

LEA TAMBIÉN

Guayaquil firmó el contrato para la recolección de basura que regirá entre el 2020 y 2027 en la ciudad. La suscripción se desarrolló en el despacho de la alcaldesa Cynthia Viteri la mañana de este lunes 23 de septiembre del 2019.

Ese nuevo contrato entrará en vigencia en seis meses con el consorcio Urvaseo, conformado por Valango y la española Urbaser. Mientras tanto, seguirá en labores prorrogadas hasta marzo próximo la empresa Puerto Limpio que también está integrada por Valango junto a Hidalgo e Hidalgo.



La alcaldesa aseguró que el presupuesto es de USD 402 millones y que se busca un objetivo: “Ir al siguiente nivel respecto a la recolección de basura en esta ciudad”. Refirió que el proceso fue transparente, con medidas de seguridad para el desenvolvimiento del concurso.



Samuel Reyes, presidente de Urvaseo, afirmó que el consorcio ha dispuesto mejoras en el servicio. En esa línea, se incorporarán cinco carros recolectores de 16 yardas para efectuar la recolección en zonas de difícil acceso. En total habrá 200 unidades en todos sus tipos.



Mientras, en el barrido se ha incrementado actualmente un 30% en los kilómetros diarios al pasar de 1 800 km a 2 400. La ciudad recoge 4 000 toneladas de desechos por día y no se prevé crecimiento en los próximos años porque ha habido una disminución de los desperdicios que genera la industria.



Según el contrato, el valor por tonelada métrica de desechos es de USD 35,34.



Sobre el reciclaje, Reyes dijo que un 85% de lo que se recolecta es orgánico y un 15% inorgánico. Este último punto es mayoritariamente tierra de barrido o desechos de construcción. “No hay mucho que reciclar, el reciclaje está hecho en la calle a través de los señores chamberos”.



Sobre lo que se pueda hacer, dijo que habrá que hacer un estudio para determinar los aspectos que se puedan desarrollar en Guayaquil.



Viteri, además, alertó que las 1 712 cámaras instaladas en la ciudad seguirán siendo utilizadas para vigilar y sancionar a los ciudadanos que hacen una mala deposición de basura en las calles de la urbe porteña.



La alcaldesa comentó además que hay la propuesta de crear una planta de transferencia de desechos. De acuerdo con la alcaldesa, el sitio estaría alejado de poblaciones y ciudadelas por lo que no tendrá un impacto negativo.



“Este es un tema de altísimo nivel, estamos calculando el costo. No es una decisión que se tome de la noche a la mañana, yo voy a ir a recorrer el sitio, son varias hectáreas, 10 hectáreas, se necesitan 4 para implementar la estación de transferencia. Lo veré si físicamente, si el sitio es el ideal se procederá a la expropiación”.



Por este tema, un juez de la Unidad Judicial del Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil ordenó a inicios de este mes al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que suspenda todo los efectos jurídicos dirigidos al Municipio por este tema.



Esto porque el Sercop había dispuesto a finales de agosto pasado la suspensión del contrato para la recolección de basura que el Municipio ya había adjudicado al consorcio Urvaseo. Esto porque había recibido el reclamo del consorcio Guayaquil Limpio, la otra competidora, que cuestionó las calificaciones obtenidas en el proceso.