Cines, piscinas, reuniones... cambian las reglas del semáforo amarillo; hay excepciones para Quito

Reuniones sociales, actividades en sitios arqueológicos, la autorización de realización de velorios, apertura de cines, y aumento de aforo permitido en espacios como centros comerciales y restaurantes son algunas de las nuevas reglas que regirán en las ciudades con semáforo amarillo. Así lo comunicó este 30 de junio del 2020 el COE Nacional, que señaló que la capital tendrá excepciones

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, había anunciado el lunes 29 de junio que con el inicio de julio el COE Nacional definiría nuevas disposiciones para los colores del semáforo rojo, amarillo y verde, que contemplan medidas como horarios diferenciados de aplicación del toque de queda.

Las nuevas disposiciones establecen que, en las ciudades con semáforo amarillo, el toque de queda sea desde las 23:00 hasta las 05:00, excepto para Quito que mantendrá el horario actual para esta restricción, desde las 21:00 hasta las 05:00.

El COE Nacional resolvió que, en semáforo amarillo, las reuniones sociales o ejecutivas están autorizadas, pero deben cumplir ciertos requisitos como no superar los 25 participantes. Las personas que asistan deben respetar el distanciamiento social de dos metros por persona, no utilizar sistemas de ventilación y cumplir con medidas de bioprotección.



Los cines y teatros podrán abrir sus puertas con un aforo máximo del 30%. Sin embargo, esta disposición no aplica para la ciudad de Quito, donde los establecimientos permanecerán cerrados.



Las actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, con excepción del Parque Nacional Yasuní, se reanudarán un un 30% de los visitantes permitidos. El COE Nacional dispuso que "cada institución deberá implementar un protocolo para este fin".



Asimismo se autorizó la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados. Para esto se deben respetar los protocolos de bioseguridad y lineamientos previamente emitidos desde el COE Nacional, se comunicó.



Nuevas disposiciones para el transporte



-Vehículos particulares circulan pares e impares, de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio, podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 podrán circular los automotores con placa par.

-Taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa.



-Transporte institucional circula sin restricción de placa cumpliendo con los protocolos establecidos para este sector.



-Transporte urbano al 50% de su aforo.



-Transporte interprovincial al 50% del aforo, únicamente entre cantones de provincias con el mismo color amarillo o verde.



-Transporte marítimo con pernoctación autorizado y en cumplimiento a protocolos de bioseguridad.



-Transporte terrestre turístico, respetando los protocolos establecidos para esta actividad.



Salvoconductos



La emisión de los salvoconductos se mantiene vigente para necesidades médicas y los de la cadena productiva exportación, alimentos (abastecimiento y producción), farmacéutica, y los planes piloto aprobados por el COE Nacional para el retorno progresivo de las actividades.



Se eliminan salvoconductos emitidos para entregas a domicilios y necesidades médicas.



Centros comerciales y restaurantes



En estas actividades se permite la atención al público con el 50% del aforo permitido, excepto para Quito. La capital deberá mantener el 30% del aforo en los establecimientos de este tipo.



Trabajo en sector público y empresas



Se reanudan las actividades laborales presenciales en el sector público y privado al 50% de su capacidad, excepto en Quito, que deberá mantener la asistencia solo del 25% de servidores del Estado.



Se autorizan velorios de hasta 25 personas.