En Nueva York regalan marihuana a los que se vacunan contra el covid-19

Con la idea de "un cigarro de marihuana por una vacuna", activistas a favor de la legalización del cannabis buscan promover su iniciativa a la vez que incentivan a la vacunación contra el covid-19 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Así lo informó el medio chileno T13 este miércoles 21 de abril del 2021.

El objetivo, dice Michael O'Malley, uno de los promotores, es que las personas accedan a inmunizarse contra la enfermedad respiratoria, debido a que muchos ciudadanos no prevén hacerlo por temor a alguna reacción negativa.



"Apoyamos el esfuerzo de vacunación del Gobierno federal, e intentamos también que legalicen el cannabis a nivel federal", dijo O'Malley.



Para acceder a uno de los cigarros de marihuana las personas deben mostrar su carné de haber sido vacunados contra el coronavirus, al menos con una primera dosis.



Una de las personas que acudió a la plaza Union Square, lugar de distribución, fue Sarah Overholt, de 38 años, quien dijo que "todo el mundo debería vacunarse". Y recalcó "que no debería ser necesaria la hierba para convencer a las personas de hacerlo (vacunarse), pero si funciona, tanto mejor".



En eso concuerda Alex Zerbe, un corredor de bolsa de 24 años, quien dice que él podría conseguir un cigarro de marihuana de otra manera, pero que no le desagrada la idea de que le regalen uno por estar vacunado.

"En la primera media hora se distribuyeron entre 150 y 200 cigarros de marihuana, de un total de 1 500 preparados por los voluntarios", publicó el medio de comunicación chileno.



La iniciativa de entregar productos a personas que demuestren haber sido vacunadas, para promover la inmunización contra el covid-19, se ha repetido en otros sitios de Estados Unidos. En ese país existen supermercados y locales que ofrecen distintas cosas a quienes exhiban su carné de vacunación.



La propuesta se llevó a cabo anteriormente en Israel, en donde se ofrecía comida o bebidas a los vacunados contra el covid-19, con el objetivo de hacer que los más jóvenes se inoculen.