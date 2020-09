Nueva Comisión de Fiscalización empezará a funcionar entre dudas sobre legalidad

LEA TAMBIÉN

A pesar de que con 107 votos el Pleno reestructuró a la Comisión de Fiscalización, el debate sobre la legalidad de lo actuado no se cierra. Johana Cedeño (AP), quien hasta el lunes 14 de septiembre del 2020 presidió esa instancia, evalúa tomar acciones legales.

“Todos los miembros de la comisión tenemos derecho frente a esto a tomar acciones, y lo vamos a hacer en su momento”, dijo Cedeño, quien insistió en que el procedimiento no tiene base legal y que eso podría acarrear nulidades para los procesos de control político.



Cedeño manifestó que esto podría escalar hasta una acción penal, si se toma en cuenta que el Parlamento no acogió un pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador, sobre que la Ley Legislativa solo contempla la reorganización de las comisiones al iniciar y a la mitad de su periodo.



El coordinador de Creo, Luis Pachala, justificó el voto de su bancada a favor de la resolución, pese a considerar que no se apegaba a la Ley. “Es una decisión política y ante una decisión política ya en camino, no se puede nadar contra corriente”, expresó.



La moción fue impulsada por Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, para quien el Procurador “no tiene la posibilidad de dictaminar si es legal o no el cambio de una comisión de la propia Asamblea”.



Muñoz cree que la Corte Constitucional debería rechazar unas demandas de inconstitucionalidad que fueron anunciadas por la Central Única de Trabajadores y el presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, quien enfrenta un pedido de juicio político.



Además, el asambleísta y también Mercedes Serrano, del Partido Social Cristiano, y Elio Peña, de Pachakutik, subrayaron que el Pleno es la máxima instancia de toma de decisiones, por lo que rechazaron que el titular de la Legislatura, César Litardo (AP), haya consultado al Procurador sobre el tema.



“Nosotros somos representantes del pueblo y nuestros mandantes nos exigían la reestructuración inmediata de la Comisión”, dijo Serrano, una de 11 asambleístas que integran la nueva Comisión.



Elio Peña (PK) sostuvo que, detrás de las posibles demandas de inconstitucionalidad, “hay un interés particular, para que se siga en la impunidad o simplemente archivando los pedidos de juicio políticos”.



Apuntó que la reestructuración era necesaria, tras los procesos por supuesta delincuencia organizada que enfrentan Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes formaban parte de la Comisión.



Entretelones



Los retrasos que hubo en la reestructuración de la comisión, que se instaló casi después de seis horas el lunes 14 de septiembre por la noche, tiene distintas versiones.



Por un lado, Pabel Muñoz acusó a Creo de haber dilatado el procedimiento al intentar que Luis Pachala y Silvia Vera continúen en la Comisión. “Nosotros planteamos criterios: que ninguno repita, y que no estén para reelección en las próximas elecciones”, dijo.



Sin embargo, Pachala replicó que “la Revolución Ciudadana quiso reestructurar a la Comisión a conveniencias de ellos, incluso irrespetando o tomando nombres sin consulta de los jefes de bloque y nosotros no permitimos el abuso”.



“Queremos que la comisión no sea gobiernista ni correísta ni que sirva a ningún caudillo. Mi posición será frontal cuando quieran desinstitucionalizar”, apuntó Pachala.



Compromisos



Entretanto, la asambleísta Mercedes Serrano y Elio Peña (PK) señalaron que uno de los compromisos de la Comisión es que todos los procesos de control político pasen al Pleno y allí se tomen decisiones.



El primero de la nómina, Esteban Melo (RC) convocó para mañana, 16 de septiembre, a las 08:00, para la elección del presidente y vicepresidente de la Comisión. Pabel Muñoz aseguró que su bloque no pretende acaparar la presidencia de esta comisión.



La moción de Muñoz tuvo 107 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones, en el Pleno, siendo Alianza País el bloque menos orgánico en la votación. Dos asambleístas de la Revolución Ciudadana, dos de AP, dos del BIN, dos del PSC, dos de Creo y uno del BIN, integran la nueva Comisión.