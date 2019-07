Las noticias falsas, nuevo campo de batalla en las protestas de Hong Kong

LEA TAMBIÉN

¿Tanques chinos en la frontera? Falso. ¿La foto del dedo de un policía cortado por un manifestante? Engañosa. En un Hong Kong dividido, el combate por conquistar la opinión con noticias falsas se ha vuelto crucial.

Durante las manifestaciones contra el Gobierno que reúnen desde hace semanas a millones de personas, y que a menudo derivaron en actos violentos, los rumores, las teorías del complot y la desinformación se han disparado, sembrando confusión y desconfianza.



De un video de 2011 en el que aparecen soldados surcoreanos, presentado como el anuncio de una “invasión” china, a las fotografías retocadas para exagerar la afluencia de una manifestación, los hongkoneses son blanco de un bombardeo constante de informaciones contradictorias por parte de ambos bandos.



Las imágenes de un convoy de tanques chinos que presuntamente llegaron para “ reprimir a los hongkoneses y provocar un derramamiento de sangre ” fueron vistas 800.000 veces en muy poco tiempo en una sola cuenta de Twitter.



Las autoridades pro-Pekín del territorio, retrocedido en 1997 a China, se han visto obligadas a emitir multitud de desmentidos, el más reciente sobre el despliegue de soldados continentales del Ejército Popular de Liberación (EPL) para salvaguardar la seguridad de los edificios gubernamentales.

“No hay absolutamente nada de eso y todas esas afirmaciones son totalmente falsas”, declaró el Gobierno esta semana.



La policía es un blanco frecuente de los rumores, como en un video rebatido por la AFP , en el que se pretende mostrar a un grupo de oficiales disparando contra una mujer en pleno rostro.



“Propagar tantos rumores sobre las operaciones de la policía abrirá una brecha entre la policía de Hong Kong y la población”, declaró el cuerpo armado.



“Ideas simplistas”



Unas informaciones que circulan a gran velocidad por redes sociales y servicios de mensajería como Weibo o WhatsApp.



En esos círculos cerrados se presta poca atención a los hechos, señala Masato Kajimoto, profesor de Periodismo y especialista en noticias falsas.



“A menudo, las ideas simplistas y parciales expresadas en esas plataformas hacen más difícil la hipótesis de un acercamiento” entre ambos bandos, afirma.



A veces, los medios tradicionales tampoco son de gran ayuda.



“Los periodistas no asumen sus responsabilidades cuando dicen que se limitan a publicar sobre temas de los que habla la gente”, agrega Masato Kajimoto. “Los medios clásicos no deben dar cuenta de acontecimientos que no han verificado de forma independiente”.



Algunos periodistas denunciaron presiones.



Un sindicato de la cadena pública hongkonesa advirtió que los reporteros recibieron órdenes de informar basándose en unos rumores de que un manifestante utilizó unas pinzas para cortarle un dedo a un policía. Un rumor que no fue comprobado, y que llevó al canal a abrir una investigación.

“Tender puentes”



“El Partido Comunista Chino es bueno a la hora de sembrar confusión en la opinión pública y desacreditar” los actos prodemocracia, considera Rachel Lao, abogada prodemocracia.



Pero esto podría volverse en su contra. “Las informaciones son tan claramente falsas que los hongkoneses desconfían ya de todo”.



En todo el mundo, los medios crearon secciones de verificación de informaciones, también llamada “fact-checking”.



El servicio de la AFP Fact Check Asia en inglés desmintió una decena de noticias falsas sobre las protestas en Hong Kong.



Sin embargo, la desconfianza por parte de ambos bandos sigue bien arraigada. “No hay medios neutrales capaces de tender puentes entre ambas partes y ganarse la confianza de todos”, lamenta Phillis Zhu, estudiante china residente en Hong Kong.