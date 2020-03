Norman Wray: 'Galápagos no registra casos confirmados de covid-19'

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 1 144 viajeros ecuatorianos y más de 700 turistas extranjeros se quedaron en las islas Galápagos, antes de que empiece la restricción para entrar al archipiélago por la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19.

Así lo anunció Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, este viernes 20 de marzo del 2020.



“La mayoría de estas personas están más de 14 días y Galápagos no tiene un caso confirmado de covid-19. Por eso es importante el proceso que debemos seguir para permitir su salida al continente”, afirmó Wray.



El funcionario recalcó que no hay casos positivos en la región insular pero que se realizan evaluaciones a quienes presentan problemas respiratorios. También se aplicó el proceso de cerco epidemiológico por el caso de un ciudadano que visitó las islas por casi 48 horas y a su arribo a Guayaquil dio positivo. “Sería un caso absolutamente importado y está siendo atendido en el continente. Lo que hacemos es prevenir que se produzca una situación compleja”.



Wray informó además que están suspendidos los viajes entre las islas, con las mismas excepciones que rigen en todo el país, que incluye la libre movilización al personal de salud, emergencia, abastecimiento y sectores estratégicos.



El titular de este Consejo de Gobierno recordó que permanece la prohibición del ingreso de personas a las islas que no hayan cumplido el período de cuarentena obligatorio, previo de 14 días, y una prueba de salud.



Actualmente son cerca de 1 000 residentes temporales y no temporales que no han podido ingresar al archipiélago, afirmó. “Tenían planificado su retorno esta semana por las vacaciones pero estamos en contacto con ellos. Hicimos un sistema de registro para hacer un seguimiento”.



A este grupo de habitantes también les llegarán donaciones de alimentos, indicó Wray. “Quizá no sea mucho, pero sabiendo que las condiciones son complejas, puede ayudarles a soportar el proceso de aislamiento”.

Sobre el abastecimiento, Wray indicó que se trabaja en garantizar los ciclos de las embarcaciones que llevan productos a las islas vía marítima y aérea. También garantizó el abastecimiento de medicinas.