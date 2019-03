Normalidad en frontera de Venezuela con Colombia a pesar de los apagones

LEA TAMBIÉN

La zona limítrofe de la ciudad colombiana de Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, continúa este 8 de marzo del 2019 en normalidad, luego de que se presentaran apagones en al menos 14 de los 23 estados venezolanos durante las 24 últimas horas.

Miles de personas cruzan a Colombia por los pasos ilegales conocidos como trochas, atravesando el reducido caudal del río Táchira, frontera natural entre ambos países.



Lo hacen para abastecerse de alimentos y medicinas, trabajar, estudiar o recibir tratamiento médico con naturalidad, ya que los puentes internacionales se encuentran bloqueados del lado venezolano por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).



Los fallos que presenta el sistema de energía eléctrica y que han paralizado a casi todo ese país, han sido calificados de sabotaje por el gobierno de Nicolás Maduro, pero siguen sin ser un problema nuevo para los venezolanos.

Para Raymar De Pablos, una venezolana del estado de Táchira, que llegó a comprar medicinas a Cúcuta, la falta de servicios públicos es una situación a la que ya se ha "acostumbrado".



"Allá nunca tenemos luz, nunca tenemos agua, nos llega muy poca, y el gas es una odisea para comprarlo, hay que hacer filas inmensas, y a veces toca dormir en el lugar", contó a Efe.



Por su parte, para Claudia López, una venezolana que trabaja en Cúcuta y vive en San Cristóbal, el apagón es el reflejo de la incertidumbre que vive su país al no saber qué esperar cada día.



"Cada vez estamos peor. Ayer cuando llegué a mi casa no había luz, cuando salí no había luz y debo llegar ahora, y creo que no habrá luz todavía, es lamentable", aseguró.



El apagón se produjo tras un fallo en la central hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado de Bolívar (sur) y que abastece de energía a cerca del 70% del país.



El Gobierno de Maduro, que anunció este viernes la suspensión de las actividades escolares y laborales, también había asegurado ayer que esta falla sería solventada en unas tres horas, un lapso que ya ha sido más que superado.



Sin embargo, en la frontera la situación sigue como todos los días, pues mareas de gente cruzan a diario con maletas y bolsas repletas de alimentos, medicinas y artículos de higiene que escasean en Venezuela, con el fin de suplir sus propias necesidades o de vender estos productos en su país.