Nombrar presidente es el primer reto del Consejo de Participación Social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer consenso que tiene que lograr el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo es a quién elegir como su presidente, una vez que este jueves 6 de junio del 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a los siete consejeros. Ahora solo resta la posesión en la Asamblea Nacional para que asuman sus cargos.

La espera duró 22 días. La posesión de las dignidades electas el 24 de marzo pasado se debía realizar el 14 de mayo. Pero eso no se dio porque el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aún tenían apelaciones que debían resolver.



Las credenciales se entregaron en el auditorio del CNE. Al acto formal asistieron seis consejeros principales electos: Victoria Desintonio, María Fernanda Rivadeneira, Walter Gómez, José Carlos Tuárez, Christian Cruz y Rosa Chalá. Sofía Almeida, debido a una enfermedad, no asistió. Su hermana, Irene, recibió en su nombre la credencial.



Los seis coincidieron en una cosa: aunque sí han mantenido contacto tras conocerse que eran los más votados al Cpccs, no han definido todavía quién presidirá esa entidad.



Christian Cruz, consejero electo, señaló que será una decisión que se tomará en la primera sesión. De acuerdo con la Ley del Consejo de Participación, el Pleno tiene cinco días hábiles de plazo, después de su posesión, para nombrar presidente y vicepresidente.



Como cuerpo colegiado, integrado por siete voluntades, lo que pesará para la definición de esa y todas las decisiones es la conformación de una mayoría. Para designar al principal de la entidad se requiere de al menos cuatro votos.



Este jueves 6 de junio del 2019, el auditorio del CNE estuvo lleno. Simpatizantes y familiares de los nuevos consejeros acudieron al lugar. Gritaron consignas a favor del Cpccs y de todos los nuevos consejeros.



Chalá fue la más aplaudida. Ella estará en el Cpccs como representante de los pueblos y nacionalidades del país. Cuando pasó para recibir su credencial animó a los asistentes. Sus seguidores, entre los que se contaban varias de las personas que días atrás protagonizaron dos manifestaciones en las afueras del CNE para presionar por la entrega de credenciales, le respondieron con más gritos de aliento.



Ante la pregunta de si está en busca de la presidencia del organismo, su respuesta fue que servirá desde el cargo que le sea asignado. Sin embargo, de los siete consejeros, ella ha sido la que más se ha movido, al menos en acercamientos con otras autoridades del Estado.

Chalá fue recibida por Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. También publicó en sus redes sociales encuentros con la fiscal general, Diana Salazar, y fue la primera en hablar en el Pleno del CNE, cuando Diana Atamaint, presidenta del CNE, y el consejero José Cabrera, recibieron al grupo de manifestantes que exigía la entrega de las credenciales al Cpccs, la semana pasada.



La decisión estará en manos de la mayoría. María Fernanda Rivadeneira, consejera electa, prefirió no pronunciarse más allá de su situación. Dijo que para llegar al Cpccs, su candidatura fue apoyada por el Colegio de Abogados de Manabí y que no puede definir si habrá una mayoría afín al expresidente Rafael Correa.



Durante el tiempo de campaña circuló mediante redes sociales la denominada ‘pollita electoral’. A partir de entonces, Desintonio y Gómez han sido vinculados al correísmo. Fue el mismo expresidente Rafael Correa quien, mediante su cuenta de Twitter, anunciaba a los candidatos por los cuales votaría en las elecciones 2019.



Este hecho fue motivo de una investigación por parte del CNE que terminó archivada. Sin embargo, el tema no ha sido totalmente resuelto, porque dos organizaciones sociales presentaron la misma denuncia en el TCE y aún no hay un dictamen sobre si hubo o no una infracción electoral por parte de estos consejeros.



La Ley de Participación Ciudadana señala que durante su postulación no pueden hacer ningún tipo de proselitismo. La difusión de los candidatos y sus propuestas es una tarea que solo puede hacer el CNE.



Una vez concluido el acto formal, los simpatizantes se acercaron a sus candidatos. Por un momento, en la tarima estaban juntos Desintonio, Tuárez, Chalá y Gómez. Abajo, con celulares en mano y banderas nacionales, los asistentes festejaban con esos cuatro candidatos. Cruz y Rivadeneira se juntaron después.



En contexto



El pasado 24 de marzo, por primera vez desde su creación, las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron elegidos mediante el voto de la ciudadanía. Su posesión se dilató debido a las apelaciones que debían resolver el CNE y el TCE.