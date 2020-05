Un niño ecuatoriano de 12 años es admitido en 12 universidades del mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Daniel Honciuc está muy ilusionado. Y su madre Liliana Menéndez se siente orgullosa. El chico, de 12 años, ha sido ya admitido en 12 universidades del mundo, en donde podría estudiar desde el siguiente ciclo, ya que en junio de este 2020 se graduará del Programa de Bachillerato Internacional, en la Academia Cotopaxi, de Quito.

La superdotación profunda de Daniel es un caso excepcional, de menos del 2% de habitantes del planeta. Para describirlo, en su colegio dicen que es uno en un millón.



Cuando empezó el ciclo lectivo 2019-2020, en Sierra y Amazonía, Daniel empezó a enfocarse en los procesos de aplicación para universidades. Tuvo que escribir ensayos, además rendir exámenes estandarizados, que usualmente son contestados por bachilleres, de 17 a 18 años.



Su objetivo, recuerda su madre, es estudiar física e ingeniería aeroespacial en la universidad. La especialidad implica desarrollar conocimientos de ingeniería eléctrica y electrónica, programación. Sabe que puede seguir también otra carrera a la par y está meditando sobre eso.



Cada vez que llegó a su hogar en el norte de Quito una respuesta de un centro universitario, el niño lo celebró con su madre, ya que ambos saben el duro trabajo detrás de eso. No por tener 12 años le dieron puntos de ventaja, simplemente se presentó como un postulante más, en las mismas condiciones. Luego, en medio del proceso e incluso al final, algunas universidades de los centros de educación superior se enteraron de que trataban con un menor de edad.

Daniel (centro) representó a Ecuador en las Olimpiadas de Física, en El Salvador, en 2019. Foto: cortesía Liliana Menéndez.

​

"Desde muy pequeño, mi hijo Daniel sintió que estaba listo para la universidad. No solo es que el programa de estudios le permitirá profundizar en las materias de su interés sino hacer investigación. Eso quiere él", dice su mamá, en una entrevista con EL COMERCIO.



Como siempre, ella y su hijo dudaban de que le permitieran acceder a esos programas ya que siempre causa un debate interno tener a alguien de menos edad. "Estamos felices de que las universidades han decidido aceptarlo. No se trata de becas. Es increíble, lo hacen sentir apoyado, se ha esforzado. Siempre ha sido el más pequeño de su salón de clase. En la Academia Cotopaxi se siente bien, ama su colegio, sus compañeros son mayores con cinco o seis años".



El 10 de febrero del 2019, este Diario contó la historia de Daniel, titulada 'Hijos superdetados revelan intensidad y sensibilidad'. En la Academia Cotopaxi, Daniel es el primer caso de aceleración, esto quiere decir adelantarle algunos años, sin tomar en cuenta su edad cronológica sino su necesidad y capacidad de aprender. La primera aceleración se produjo cuando tenía 4 años y la segunda, a los 9. Fueron de un curso y la tercera, de cuatro cursos. Se hizo tras revisar su historia con Linda Silverman, la psicóloga dirige un centro que estudia superdotación en Estados Unidos.



Liliana destaca el hecho de que su hijo es muy trabajador. Ella siempre ha confiado en su capacidad, pero no sabía cómo resultaría el proceso de aceleración. Tuvo una gran alegría en este ciclo, cuando la Academia Cotopaxi le notificó que se ganó el derecho de integrar el cuadro de honor: fue escolta de la bandera.

Daniel Honciuc, en la ceremonia en la que fue proclamado escolta, parte del cuadro de honor de la Academia, Cotopaxi, en septiembre del 2019. Foto: cortesía Liliana Menéndez

En esta temporada este chico excepcional, que recibe todo el apoyo de su madre, también se dio tiempo para el voluntariado. Ha enseñado robótica y física a otros niños.



La emergencia sanitaria, provocada por el covid-19, que se vive a escala mundial, también pone en apuros a esta familia, que debe elegir qué universidad o qué opción elegir, en medio de esta situación. No será la primera vez que Daniel Honciuc se vincule con la educación superior. Él tomó clases avanzadas en línea del Center for Talented Youth de Johns Hopkins University, del 2015 al 2018.



Estas son las universidades en donde Daniel Honciuc Menéndez fue admitido. Para seguir Física: Universidad San Francisco de Quito, U. de Toronto, en Canadá; U. de California, en Los Ángeles; U. de California en San Diego; U. de California en Irvine, U. de California en Davis. Y para estudiar Ingeniería Aeroespacial: University de Texas, en Austin; Embry Riddle Aeronautical University, Florida Institute of Technology, University of Colorado en Boulder y University of Houston (Mechanical Engineering).