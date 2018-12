Niña con posible afección de meningitis viral murió en Ambato

LEA TAMBIÉN

Un posible contagio de meningitis habría ocasionó la muerte de una menor de tres años en Ambato. La niña permaneció en cuidados intensivos del Hospital del Seguro Social, en la capital del Tungurahua, desde el lunes 17 de diciembre del 2018.

La epidemióloga del Distrito 1 de Salud Ambato, Gabriela Cocha, durante una rueda de prensa del martes 18 de diciembre del 2018 aseguró que mientras no lleguen los resultados preliminares de las muestras de sangre enviadas a Quito no se puede ratificar si fue meningitis viral o bacteriana. “Por las características clínicas que presentó la menor como fiebre, deterioro neurológico, vómito en proyectil, convulsiones, rigidez de la nuca… se presume que es meningitis viral”.



Mientras Patricio Rivera, coordinador Zonal 3 del Ministerio de Educación, en Tungurahua, dijo que el caso está bajo investigación. Argumentó que se aplicaron las medidas de seguridad y los protocolos para evitar que más estudiantes sean afectados.



Entre las acciones adoptadas está la desinfección y fumigación de todas las instalaciones de la institución educativa. Además se levantó un cerco epidemiológico con apoyo del Ministerio de Salud. “Hasta el momento no se han reportado más casos”, afirmó Rivera.



Informó que la niña presentó un cuadro de resfriado. Sus padres la ingresaron a una clínica local, pero por la complejidad fue transferida al Hospital del IESS.



A través de las redes sociales la Coordinadora Zonal 3 del Ministerio de Educación de Tungurahua emitió un comunicado en el que las autoridades lamentaban el fallecimiento de la infante y se solidarizaban con sus familiares.



Al momento las actividades educativas en el centro educativo se cumple con normalidad.