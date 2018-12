Fernanda logró el mejor tiempo en la carrera de coches de madera en Quito

LEA TAMBIÉN

Fernanda Chacón, de 13 años, fue la ganadora extraoficial de la Carrera de Coches de Madera “Jorge Aguilar Veintimilla”. La etapa final de esta edición se realizó este sábado, 1 de diciembre del 2018, en la av. Las Casas, como parte de la agenda de actividades tradicionales por las fiestas de Quito.

Ya es tradición la largada de esta competencia por las calles empinadas de Quito, a propósito de sus fiestas de fundación. Para este año hubo 44 inscritos, de 6 a 16 años.



Los resultados finales se darán a conocer el próximo lunes, 3 de diciembre del 2018, luego de que la organización reciba los tiempos oficiales de cada competidor. Los encargados de entregarlos serán cuatro cronometristas de la Concentración Deportiva de Pichincha que estuvieron, durante todo el trayecto, desde la calle Villavicencio hasta La Isla.



Según los resultados de esta mañana, la niña del sector La Ecuatoriana (sur de Quito) hizo el recorrido en 47 segundos. Ella agradeció a su familia, en especial a su tío, a sus abuelitos y a su mamá, quienes le ayudaron a realizar el coche para la carrera.



Fernanda se preparó arduamente durante dos semanas, aunque no es su primera participación. Contó que uno de sus ‘tips’ de carrera consiste en bajar la cabeza para romper el viento y ganar velocidad. Además, manifestó que la emoción, la adrenalina y la seguridad que tuvo durante todo el trayecto le ayudaron a ser la ganadora absoluta.



En el 2017 triunfó, en todas las tres categorías, el niño José Cuichán, de siete años; y en el 2016, Joel Taraguay, de 12 años.



La mayoría de los corredores de este 2018 ve a la carrera como una tradición familiar y una oportunidad para compartir en familia durante la elaboración de los coches.



En la carrera participaron 44 corredores, quienes salieron en 11 mangas, de cuatro integrantes cada una. Sin embargo, cuatro de ellos -que eran parte de la última manga- quedaron fuera cuando la organización dio por terminada la competencia, tras un incidente en el que uno de los pilotos y dos espectadores resultaron gravemente heridos al ser impactados por el coche de madera.



Tres categorías hubo en la competencia: en la A participaron pequeños de 6 a 9 años, con un coche de hasta 60 libras; en categoría B, participantes de 10 a 13 años, con un coche de hasta 80 libras; y la categoría C con concursantes de 14 a 16 años, con un coche de hasta 100 libras.



Los coches requieren ser construidos únicamente con madera y no está permitido que las llantas sean de rulimanes, solo revestidas con caucho de llantas usadas. Además, los pilotos deben utilizar protección en todo momento (casco, rodilleras y coderas).