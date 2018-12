Una niña de 13 años de Salcedo está desaparecida desde martes el 27 de noviembre de 2018

LEA TAMBIÉN

Fernanda Anahí Benavides Tigasi fue vista por última vez el 27 de noviembre de 2018 en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. La muchacha de 13 años es de contextura delgada y ojos café. Su cabello es de color negro, corto, esponjado y con un corte de cerquillo. Mide alrededor de 1,56 metros y pesa aproximadamente 139 libras.

Según relata su madre, Luz María Tigasi, la joven fue vista por última saliendo de su colegio en aquel cantón. Según los testimonios que la familia y los agentes a cargo de la investigación han logrado recabar, Fernanda Anahí habría sido vista en una parada de bus cercana a su colegio. Habría ingresado en una camioneta blanca, doble cabina.



“Desde ahí no le veo a mi hija, hasta el día de hoy. Hemos salido todos los días a buscarla. Mi esposo estaba pegando las fichas (carteles con la información de las características físicas de Fernanda), pero ahora son ya 14 días sin verle”, relata Luz María.



A la adolescente le gusta jugar al fútbol en su colegio. Es amante de los animales, cuenta su madre. “Le quiere demasiado a los perros y a los gatitos”, dice su madre. Fernanda es la quinta hija de seis hermanos; vive junto a toda su familia en Salcedo.



Si usted tiene información sobre el paradero de la joven o cree haberla visto y reconoce su fotografía, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86), al 911 o a los números 0979245462, 0998674940 para contactar a los agentes encargados del caso.



“Me desespera no saber dónde está. Esta casa está vacía sin ella. Mis hijos, mi esposo y yo estamos muy preocupados. Queremos verla. Saber por lo menos dónde está o que me llame. No sé nada de ella; me siento desesperada”, cuenta Luz María, con la voz entrecortada y pide la colaboración de quienes la hayan visto: “Ayúdenme a encontrar a mi hija”.