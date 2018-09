Gobierno de Nicolás Maduro dice que analiza pedir indemnización a Ecuador por ciudadanos venezolanos

LEA TAMBIÉN

El Gobierno venezolano insistió en negar que su país atraviese por una crisis humanitaria, como denuncian varias naciones y organizaciones, y reiteró que existe una campaña internacional contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que el Gobierno prepara una "acción internacional" por los supuestos maltratos que han sufrido los ciudadanos venezolanos que han emigrado al asegurar que han sido sometidos a "trabajo esclavo" y "xenofobia", entre otras agresiones.



"Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a tres eventos que ya están plenamente demostrados. Uno: el trabajo esclavo. Dos: la xenofobia y los delitos de odio y tres; el maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos", dijo Rodríguez en una rueda de prensa la tarde del lunes 10 de septiembre del 2018.



El Ministro reiteró que existe un "montaje" internacional de una supuesta crisis humanitaria en su país, una "falsedad" y una "patraña" que ha llevado a miles de venezolanos a otros países "bajo engaño" para que se justifique así una intervención internacional.



"Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias", dijo y señaló que si Venezuela debe pedir "indemnización" a los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú por maltratar a los venezolanos que se han ido a esos territorios, lo hará.



"Le quitan el dinero a los venezolanos que van a esos países y luego los someten a trabajos esclavos (...) para poder montar el expediente de una agresión de varios países con Gobiernos de derecha o de ultraderecha", reiteró.



Rodríguez aseguró que el Gobierno venezolano mantendrá la ayuda a los ciudadanos venezolanos que quieren regresar a Venezuela desde otros países de la región "que fueron sometidos a esta espantosa estafa" bajo supuestas promesas de que mejorarían su calidad de vida.



Según datos facilitados por la ONU, un total de 2,3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.



La mayor parte de los emigrados, según la ONU, citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha.



La cifra hizo que la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, considere el lunes en la reunión del Consejo de Seguridad que "Venezuela es una llamada de atención" para el mundo sobre la necesidad de actuar frente a la corrupción, pues ese tipo de comportamiento por parte de autoridades termina desembocando en problemas internacionales.



Entretanto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, participó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y negó que su país haya generado refugiados en masa.



"Un refugiado es un perseguido o su vida corre peligro si regresa a su país. En Venezuela no hay refugiados, tal vez alguno es perseguido por alguna mafia, pero que haya miles, no. No hay persecución por el Estado, en absoluto. Cualquier venezolano que ha salido por razones económicas regresa a su país tranquilamente", dijo Arreaza a los medios.