Nicolás Maduro viaja a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una ofensiva diplomática ante la fuerte presión internacional en su contra, partió este lunes a Moscú para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, tras recibir en Caracas un espaldarazo del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado (una) reunión (...). Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro en cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye con el mundo”, dijo Maduro la noche de este lunes (3 de diciembre del 2018) frente al avión presidencial.



A poco más de un mes de asumir un segundo mandato, después de reelegirse en comicios desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y una docena de países de América Latina, el gobernante socialista intenta encontrar apoyo de sus aliados.



Más temprano, en su primera visita oficial a Caracas, marcada por la pompa y las promesas de inversión, Erdogan rechazó las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos, país con el que también mantiene tensas relaciones.



“Turquía está al lado de Venezuela en esto”, declaró el presidente turco durante un foro de negocios, en alusión a Washington.



Estados Unidos aplica sanciones a Caracas desde 2014, alegando que el gobierno de Maduro es una “dictadura” que viola los derechos humanos, sin haber descartado de plano una intervención militar.



Las medidas arreciaron a fines del año pasado con la prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar nueva deuda con Venezuela y su petrolera PDVSA, lo que cierra las puertas al financiamiento internacional y dificulta el comercio exterior.



Erdogan insistió en que “ las restricciones comerciales y las sanciones son algo erróneo ” , según la traducción de un intérprete.



En el palacio presidencial de Miraflores, Maduro condecoró a Erdogan y le entregó una réplica de la espada de Simón Bolívar, el mayor prócer independentista venezolano. “ Entrego con mucho sentimiento patrio esta condecoración a un verdadero amigo de Venezuela ” , comentó.



En días previos, Maduro recibió las visitas del canciller de Irán, Hojattolah Soltaní, y el presidente de la Asamblea Suprema de Corea del Norte, Kim Yong Nam, representante de Estado de Kim Jong Un.



Relación dorada

​

Erdogan se comprometió a ayudar a Maduro a enfrentar la profunda crisis económica venezolana, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que -según el FMI- llegará a 1 350 000% este año y a 10 000 000% en 2019.



“Vamos a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela (...), me gustaría subrayar este hecho”, afirmó Erdogan, quien exhortó a los empresarios de su país a aumentar las exportaciones al país sudamericano.



La crisis obligó a unos 2,3 millones de ciudadanos venezolanos a emigrar desde 2015, lo que según la ONU constituye el movimiento de población más masivo de la historia reciente de América Latina.



Con la vital producción petrolera en picada, Maduro invitó a Turquía a invertir en la explotación de una vasta reserva minera conocida como el Arco del Orinoco (sur) , con yacimientos de oro, diamante y coltán, entre otros.



El intercambio comercial entre Turquía y Venezuela llegará este año a unos 800 millones de dólares, según Maduro.



“Podemos asociarnos en el desarrollo minero, no solamente en el comercio del oro, donde hemos avanzando mucho, sino en la explotación directa del oro” , exhortó Maduro en el foro empresarial.



El presidente venezolano anunció además que empresarios turcos tienen la intención de invertir unos 4 500 millones de euros en el país socio de la OPEP.



En rueda de prensa conjunta, Erdogan dijo que ambos países cooperan igualmente en materia de inteligencia. Aseguró que dos escuelas vinculadas con el movimiento del predicador Fethullah Gülen, cuya extradición demanda Ankara a Washington, fueron cerradas en Venezuela y entregadas a la fundación estatal turca de educación Maarif.



Contrapeso



Las relaciones entre Ankara y Caracas se estrecharon en los últimos años, a medida que arreciaban la crisis y el aislamiento de Maduro.



El cerco diplomático a Maduro es rotundo en la región, que lidia con los efectos de la diáspora venezolana.



Ante ello, el heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) intenta hacer contrapeso con China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Turquía, bien con visitas o acuerdos especialmente en el ámbito minero, pues el bombeo de crudo cayó de 3,2 millones de barriles diarios en 2008 a 1,17 millones en octubre último.



Maduro profesa gran admiración por Erdogan, en particular por la mano de hierro que aplicó tras la intentona golpista del 15 de julio de 2016, con saldo de casi tres centenares de muertos y miles de detenidos.



El mandatario advirtió que Erdogan se quedaría como un “niño de pecho” si la oposición venezolana intenta derrocarlo.