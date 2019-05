'Nuestro camino es el diálogo', dice Maduro tras conversaciones en Noruega

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó que el diálogo es la vía para resolver la crisis política venezolana, tras finalizar este miércoles 29 de mayo del 2019 una ronda de conversaciones con la oposición en Oslo, bajo la mediación de Noruega.

“Creo en el diálogo, nuestro camino es el diálogo, el respeto a la Constitución, la paz, la democracia”, dijo Maduro en una transmisión obligatoria de radio y televisión.



El mandatario socialista indicó que esta “segunda jornada” arrancó el pasado lunes con la presencia de sus delegados y los del jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, luego de que a mediados de mayo ambas partes se encontraran por separado con representantes del gobierno noruego.



Maduro criticó veladamente a Guaidó, quien ha señalado que el diálogo es una de varias alternativas para sacar a Maduro del poder, incluida la cooperación militar extranjera, y que no se prestará a una farsa que oxigene al gobierno.



“No es que estamos apostando a varios caminos, al golpe de Estado, a la violencia y por ahí de repente el diálogo (...). Ni golpe, ni invasión gringa, aquí lo que va a imponerse es el diálogo”, subrayó Maduro.



El gobernante también pidió a la oposición actuar con valentía, en momentos en que Guaidó enfrenta críticas de sus propios partidarios por aceptar la mediación de Noruega, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años.



“Yo solo le hago una recomendación (...) a la oposición: sean valientes, díganle a su gente la verdad, no le mientan, porque Venezuela necesita la verdad para ir a acuerdos seguros de paz”, dijo.



“¿Qué pensarían de mí ustedes si yo les dijera (...) no quiero diálogo con la oposición, cero diálogo, y estoy sentado en secreto con ellos. ¿Ustedes creerían en mí? Pensarían que es traición”, amplió.



El mandatario agregó que “costó mucho llegar a Noruega”, por lo que insistió en que deben primar la “verdad” y la “prudencia”.

“Hemos estado negociando en secreto durante hace dos, tres meses, y estamos sentados en Noruega, y sí quiero un acuerdo de paz para Venezuela. Pido el apoyo del país, pido el apoyo del chavismo”, remarcó.