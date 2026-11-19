Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El pago por trabajar viernes 20 de noviembre se convirtió en una de las principales inquietudes tras la expedición del Decreto Ejecutivo 507. La disposición establece la suspensión de las actividades laborales en todo el territorio nacional para los sectores público y privado, sin recuperación de la jornada.

La medida aplica a escala nacional, aunque determinadas actividades deberán continuar funcionando. Esto ha generado preguntas entre trabajadores, empleadores y negocios que operan normalmente cuando gran parte del país descansa.

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Pago por trabajar viernes 20 de noviembre y quiénes deben laborar

El decreto señala que los servicios esenciales deben mantenerse para garantizar la provisión ininterrumpida de servicios públicos básicos y de primera necesidad.

Por ello, deberán continuar con sus actividades quienes trabajen en salud, agua potable, energía eléctrica, bomberos, servicios bancarios y en la operación de terminales aéreas, terrestres y fluviales.

También deberán laborar, de acuerdo con la organización que disponga cada autoridad, el personal de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las entidades de emergencia.

¿Quiénes descansan el viernes 20 de noviembre?

La suspensión de la jornada laboral fue dispuesta para todo el territorio nacional y comprende tanto al sector público como al privado.

Además, la medida fue establecida como no recuperable. Según el decreto, la decisión busca incentivar la movilidad interna, dinamizar el turismo y fomentar la participación ciudadana en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que se desarrolla hasta el domingo 22 de noviembre de 2026.

La duda sobre el pago para quienes sí trabajen

El decreto no establece expresamente cuál será el porcentaje que debe recibir una persona que trabaje el viernes 20 de noviembre pese a la suspensión de la jornada.

Por esa razón, EL COMERCIO consultó al Ministerio del Trabajo para conocer qué pago corresponde a servidores públicos y trabajadores privados. Hasta el momento se espera una respuesta oficial.

La incertidumbre surge porque el 20 de noviembre no consta entre los días de descanso obligatorio contemplados en el calendario oficial.

Esto ocurre con restaurantes, comercios y turnos rotativos

El psicólogo organizacional y docente universitario Ricardo Cañarte explica que, cuando el Gobierno decreta una suspensión no recuperable de la jornada, ese día adquiere la naturaleza jurídica de un descanso obligatorio.

Según señala, si una empresa decide operar o requiere que sus colaboradores trabajen, “cada hora que ellos laboren debe pagarse el doble, es decir, con un recargo del 100%“, como lo dispone el Código de Trabajo.

Añade que esta regla también aplica para sectores que normalmente funcionan durante los días de descanso, como restaurantes, comercios, tiendas, empresas de seguridad, logística, plantas industriales y actividades con turnos rotativos.

De acuerdo con su criterio, no existen excepciones por el tipo de negocio. Por ello, incluso si el viernes formaba parte del horario habitual del trabajador, las horas laboradas deben pagarse con un recargo del 100%.

¿Cuánto podría recibir un trabajador?

Cañarte señala que una persona que percibe el salario básico y trabaja una jornada completa de ocho horas debería reflejar en su rol de fin de mes un valor aproximado de 32,13 dólares adicionales.

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