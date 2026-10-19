El sistema financiero de Ecuador alcanzó 117 334 millones y deja una señal que va más allá de los bancos

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El sistema financiero ecuatoriano cerró 2025 con activos por 117 334 millones de dólares, un crecimiento anual de 11,5%, según el primer Informe de Estabilidad Financiera 2021-2025 aprobado por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria y difundido este 19 de octubre de 2026 por el Banco Central del Ecuador (BCE).

El documento muestra un aumento de los activos, los depósitos y la cartera de crédito en los distintos segmentos financieros del país. Sin embargo, el crecimiento de estas cifras no implica automáticamente que todas las familias tengan mayores ingresos o que acceder a financiamiento sea más sencillo. Los datos reflejan una expansión de los recursos administrados por bancos, cooperativas y otras entidades que forman parte de la vida financiera cotidiana de millones de ecuatorianos.

Sistema financiero ecuatoriano crece con más activos, depósitos y crédito

A diciembre de 2025, los activos del Sistema Financiero Nacional sumaron 117 334 millones de dólares, equivalente al 90% del producto interno bruto (PIB) del país.

Dentro del sistema privado, los activos llegaron a 76 654 millones de dólares, mientras que los depósitos alcanzaron 60 598 millones y la cartera bruta de crédito llegó a 51 558 millones de dólares.

El informe señala que los depósitos aumentaron 14,2% anual y que la cartera bruta de crédito creció 12,2%. Esta evolución muestra una expansión tanto de los recursos que personas y empresas mantienen en las instituciones financieras como del financiamiento entregado por estas entidades.

Los indicadores son importantes porque los depósitos representan recursos guardados en bancos y cooperativas, mientras que la cartera de crédito refleja préstamos utilizados para consumo, vivienda, inversión o actividades productivas.

La solvencia bancaria superó el mínimo exigido

Otro de los aspectos destacados del informe es la capacidad de respaldo patrimonial de las entidades financieras. En el sistema financiero privado, la solvencia alcanzó el 14,3%, por encima del mínimo legal de 9%. Esto significa que el indicador se ubicó 5,3 puntos porcentuales sobre el requisito establecido.

Al mismo tiempo, la morosidad del sector privado bajó al 3%, reflejando una menor proporción de créditos con atrasos en los pagos.

En el sector financiero público, los activos llegaron a 9 027 millones de dólares, con un crecimiento anual de 12,5%. La solvencia alcanzó 38,1% y la morosidad se redujo hasta 13,9%.

Por su parte, el sector financiero popular y solidario registró activos por 31 654 millones de dólares, depósitos por 26 380 millones y una solvencia de 16,9%. Su nivel de morosidad se ubicó en 8%.

Más recursos financieros no significan más bienestar para todos

El economista Juan David Espinoza considera que las cifras reflejan un escenario favorable para la economía ecuatoriana porque muestran una mayor actividad de intermediación financiera y una ampliación de los recursos administrados por el sistema.

El especialista destaca tres variables: los activos, que representan los recursos y derechos económicos administrados por las instituciones; los depósitos, que muestran los fondos mantenidos por personas y empresas; y la cartera de crédito, que evidencia el financiamiento otorgado.

No obstante, advierte que el crecimiento de los depósitos no necesariamente implica que todas las familias estén ahorrando más. Del mismo modo, el aumento del crédito no permite concluir por sí solo que mejoró el bienestar de los hogares.

Según Espinoza, el efecto económico depende de hacia dónde se dirigen esos recursos. Si el financiamiento impulsa actividades productivas, empleo e inversión, puede generar mayores ingresos. Pero si se concentra en consumo sin suficiente capacidad de pago, “existe el riesgo de fomentar niveles más altos de endeudamiento”.

Pagos electrónicos movieron más de dos veces el PIB ecuatoriano

El informe también revela la creciente importancia de los medios de pago electrónicos en Ecuador.

Durante 2025, estas operaciones movilizaron 290 885 millones de dólares, equivalentes a 2,2 veces el PIB ecuatoriano. A través del Sistema Central de Pagos se canalizaron 388 615 millones de dólares mediante 150 millones de operaciones, mientras que el valor transado aumentó 6,6% anual.

Además, el patrimonio consolidado de los fideicomisos del Seguro de Depósitos alcanzó 4 317 millones de dólares. De acuerdo con el documento, este mecanismo protege a más de 18 millones de depositantes del sector privado y a más de 12 millones de clientes del sector financiero popular y solidario.

El documento también recoge que en 2025 se emitieron nuevas regulaciones relacionadas con Basilea III, se adoptaron medidas de alivio financiero tras la crisis energética de 2024 y se desarrollaron normas para empresas Fintech y para el Sandbox regulatorio, mecanismos orientados al fortalecimiento y modernización del sistema financiero ecuatoriano.

Preguntas frecuentes sobre el sistema financiero de Ecuador

❓ ¿Cuánto sumaron los activos del sistema financiero ecuatoriano en 2025? Los activos del Sistema Financiero Nacional alcanzaron 117 334 millones de dólares al cierre de 2025.

Según el Informe de Estabilidad Financiera 2021-2025, difundido por el Banco Central del Ecuador, ese monto representó un crecimiento anual del 11,5% y fue equivalente al 90% del PIB del país. ❓ ¿Cómo evolucionaron los depósitos y créditos del sistema financiero ecuatoriano en 2025? Tanto los depósitos como la cartera de crédito registraron crecimiento durante 2025. En el sistema financiero privado, los depósitos llegaron a 60 598 millones de dólares y aumentaron 14,2% anual. La cartera bruta de crédito alcanzó 51 558 millones de dólares y creció 12,2%, reflejando una expansión de los recursos captados y del financiamiento otorgado. ❓ ¿Qué revela la solvencia del sistema financiero ecuatoriano sobre la estabilidad del sector? La solvencia de la banca privada se ubicó por encima del mínimo legal exigido. El indicador alcanzó 14,3%, mientras que el requerimiento legal era de 9%. Esto significa que la solvencia del sector privado se situó 5,3 puntos porcentuales por encima del mínimo establecido. ❓ ¿El crecimiento del sistema financiero ecuatoriano significa que todas las familias están mejor económicamente? No necesariamente.

El economista Juan David Espinoza señala que el aumento de depósitos puede reflejar mayor liquidez y captación de fondos, pero no implica que todas las familias hayan incrementado su ahorro. De igual forma, el crecimiento del crédito no permite concluir, por sí solo, que el bienestar de los hogares haya mejorado. ❓ ¿Qué papel tuvieron los pagos electrónicos dentro del sistema financiero ecuatoriano en 2025? Los pagos electrónicos movilizaron 290 885 millones de dólares durante 2025. El informe señala que ese monto equivale a 2,2 veces el PIB ecuatoriano. Además, a través del Sistema Central de Pagos se canalizaron 388 615 millones de dólares en 150 millones de operaciones, con un crecimiento anual de 6,6% en el valor transado.

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