El embalse de Mazar, ubicado entre Azuay y Cañar, registró un leve incremento en su cota este 23 de septiembre de 2024, tras ligeras lluvias en la zona. Pero, la cantidad de agua no es suficiente para que tres centrales hidroeléctricas operen con normalidad y obliga a programar cortes de luz en todo el Ecuador.

Según el reporte de la Celec Sur, la cota de Mazar se ubicó a 2 117, 11 metros sobre el nivel del mar, este lunes. En las últimas 24 horas, la presa de agua recuperó solo 65 centímetros. Sin embargo, está a 35,89 metros de su nivel máximo.

Asimismo, el caudal de la cuenca del río Paute se ubicó este lunes en 51 metros cúbicos por segundo, cuando lo recomendable es que supere los 191 metros cúbicos por segundo.

Según el ministro de Energía, Antonio Goncalves, esta presa de agua está en un nivel crítico. El embalse de Mazar es uno de los más importantes de Ecuador, ya que este reservorio alimenta el complejo hidroeléctrico de la cuenca del río Paute. La presa de Mazar puede almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua.

El embalse de Mazar alimenta el complejo hidroeléctrico Paute

Este complejo hidroeléctrico comprende las centrales de Mazar, Paute- Molino y Sopladora, juntas tienen una capacidad de 1 700 megavatios de potencia. Estas tres hidroeléctricas no generaron ni un solo megavatio (MW) este lunes 23 de septiembre, debido a su bajo nivel de agua.

La razón principal es la falta lluvias a causas de la sequía, que afecta desde hace más de dos meses al Ecuador. Esto obligó a las autoridades a programar cortes de luz de hasta 12 horas diarias, en todo el país. El cronograma de los racionamientos eléctricos van desde este lunes hasta el domingo 29 de septiembre de 2024.

Goncalves explicó que la estrategia es tratar de mantener el nivel del embalse de Mazar para que no llegue a 2 110 metros sobre el nivel del mar, que sería una situación mucho más grave. Para hacerlo, solo existen dos formas: que llueva muy fuerte en la zona o bajar el nivel de consumo con los racionamientos eléctricos.

“Cada semana vamos a revisar la data hidrológica y la data de los sistemas que está adquiriendo el Ministerio y van entrando a producción en la matriz… Cada semana vamos a rehacer el cronograma de cortes de luz”, señaló Goncalves.

Los horarios de los cortes de luz semanales se informará los días viernes y estará publicado en las páginas web de las empresas eléctricas distribuidoras. El objetivo es que la población tome las debidas precauciones.

¿Hasta qué mes habrá cortes de luz?

El ministro Antonio Goncalves señaló que no puede adelantar una fecha de cuándo terminarán los cortes de luz, ya que generar lluvias no está en sus manos. Lo único que sí es cierto es que la sequía se adelantó este año en Ecuador dos meses, dijo. Por lo general va de octubre a marzo, pero este 2024 empezó en julio.

Para José Alvear Campodónico, analista del sector eléctrico, los cortes de luz podrían llegar hasta marzo de 2025, y que en noviembre la situación hidráulica podría ser mucho más grave.

“Los cortes de luz, lamentablemente, no hay nada ni nadie que los pueda evitar. Van a llegar hasta el final del estiaje, que supuestamente se acaba en el mes de marzo. No es cuestión de que llueva en Quito, debe llover en la zona austral del país, donde está Mazar y todas las hidroeléctricas más importantes”, dijo.

Además, agregó que “hay que decirle la verdad al país, hay que decirle que esto no se va a subsanar. No hay que venir a mentirle al país. Los apagones están quebrando la economía del país, no solo a nivel micro, sino a nivel macro”.

Asimismo, señaló que, en este momento, la solución más rápida es continuar comprando energía, como barcazas y generación en tierra, y que venga lo antes posible porque no hay nada que hacer a corto plazo.