Monedas desgastadas salen de circulación, así avanza el reciclaje del Banco Central del Ecuador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Banco Central del Ecuador (BCE) continúa este diciembre de 2025 con el proceso de reciclaje de monedas metálicas fraccionarias nacionales que ya cumplieron su vida útil, y que no se encuentran en condiciones óptimas para continuar en circulación.

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El Banco Central avanza con el reciclaje de monedas fraccionarias en el Ecuador

La medida se aplica a monedas correspondientes al programa de acuñación 2000–2003, que han permanecido cerca de 25 años en la economía ecuatoriana.

Según informó la entidad, estas monedas presentan un desgaste significativo, acorde con los criterios y estándares internacionales que determinan el tiempo máximo de uso del circulante metálico. Por esta razón, el BCE activó un procedimiento técnico que incluye la desmonetización previa de las especies retiradas, es decir, que ya no son válidos para realizar transacciones.

Un proceso técnico y ambientalmente responsable

El BCE explicó que, una vez desmonetizadas, las monedas ingresan a un proceso de reciclaje que se ejecuta de “manera responsable y sostenible”. Para ello, la institución trabaja con un gestor ambiental certificado, encargado de la correcta recuperación de los metales que componen las especies retiradas.

Este procedimiento se desarrolla en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Además, forma parte de la gestión institucional orientada a reducir impactos ambientales y aprovechar de manera adecuada los materiales que ya no pueden cumplir su función monetaria.

Sin impacto en la circulación monetaria

El BCE aclaró que el reciclaje de estas monedas no generará afectaciones en la disponibilidad de circulante metálico en la economía local. Esta garantía se sustenta en la implementación del programa de acuñación 2023–2025, que permite reemplazar de forma gradual las monedas deterioradas.

De acuerdo con el BCE, este esquema asegura que la sustitución de las especies se realice sin interrupciones en la cadena de pagos y con suficientes monedas disponibles para las transacciones diarias, especialmente aquellas de bajo monto.

Renovación del circulante

Con esta iniciativa, el Banco Central busca mantener un circulante metálico en condiciones adecuadas. Además, fortalecer la eficiencia del sistema de pagos y reforzar su compromiso con prácticas ambientales responsables.

El reciclaje de monedas se convierte así en una etapa clave dentro del ciclo de vida del dinero metálico en el país, alineada con estándares técnicos y ambientales internacionales.

Informe extra: BCE

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