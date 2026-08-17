Mientras el precio del cacao sube por El Niño, los productores invierten así

No es un boom, pero el cacao sigue con un alto precio, debido a los temores de que se produzca una escasez del producto por causa del fenómeno de El Niño, el cual -posiblemente- golpeará a los productores mundiales, como Ecuador. En el campo, los agricultores aprovechan el buen precio para invertir y estar mejor preparados ante el evento climático. Ecuador es productor mundial de cacao fino de aroma.

El Niño mueve el precio del cacao en el mercado internacional

En 2025, la tonelada de cacao llegó a costar hasta 12 000 dólares, un precio nunca visto en décadas; en la primera semana de agosto de 2026 estuvo en más de 6 000 dólares (Bolsa de Nueva York). Con ese precio se inició el 2026, pero luego fluctuó entre 3 200 y 4 000 dólares hasta junio, como publicó este medio en abril de 2026. A partir de julio, osciló entre los 5 000 y 5 500 y mientras avanza El Niño, el precio se cotiza al alza.

En ese mes, el mercado internacional del cacao mostró una nueva fase de incertidumbre climática, dice Mauricio Muñoz, gerente del proyecto Pasos de la Fundación Heifer, que trabaja con productores de cacao y café en el país.

Merlyn Casanova, directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), también explica que este comportamiento responde a la especulación propia de un commodity que se cotiza en bolsa. Por ello, el pronóstico de El Niño empezó a mover el precio antes de que haya afectaciones confirmadas.

Según Muñoz, el alto precio también se debe a la persistencia de problemas estructurales en la oferta mundial de los dos grandes productores: Costa de Marfil y Ghana. Actualmente, ambos registran condiciones meteorológicas adversas, agrega. Recuerda que la severa caída de la producción en África Occidental impulsó los precios récord del cacao de los últimos dos años.

Él señala que el comportamiento del precio del cacao responde a una combinación de factores, incluido El Niño, según los especialistas: cambio climático, envejecimiento de los cacaotales en Ghana y Costa de Marfil, baja inversión en renovación de plantaciones, entre otros.

¿Por qué El Niño es una preocupación para productores y exportadores?

Los analistas consideran que El Niño puede afectar la producción de cacao principalmente porque modifica el régimen de lluvias y temperaturas en las principales zonas productoras, expresa Muñoz.

En África Occidental, un evento fuerte de El Niño suele provocar temperaturas superiores al promedio, períodos secos durante la floración, menor formación de mazorcas, mayor estrés hídrico en las plantas.

Con las lluvias intensas, aumentan también las enfermedades fungosas reduciendo aún más la producción.

Mientras el precio sube, los productores de cacao cosechan sin descanso

En Esmeraldas, el que menos está sembrando cacao, por el buen precio. Se ha sembrado cualquier cantidad en Muisne, cuenta David Esmeraldas, presidente de la Asociación de Productores de Cacao Orgánicos de Muisne (Aprocam), que agrupa a 171 socios de este cantón.

Esmeraldas, de 26 años, está por terminar sus estudios de Sicología en la universidad. Ha sido con la plata del cacao que estudió su carrera, pero también invierte en la siembra de más cacao con su abuelo y su padre, quienes nacieron y se criaron con la producción de este cultivo.

Al joven líder, la Sicología le ha dado habilidades para manejar la asociación. “Me ha servido para agruparnos, consolidarnos y ser sustentables y sostenibles. No solamente es producir, hay que estar unidos”, aunque muchos aún no lo entienden. Como asociación logran estabilizar el precio frente a los intermediarios.

Los agricultores viven uno de los mejores momentos, dice; por ello, Aprocam se concentra en concientizar y fortalecer el cultivo de cacao orgánico, libre de deforestación, con bosques y ríos conservados. “Ese es nuestro compromiso con la sociedad, es decir, con el consumidor, para darle un producto sano”.

Además de educación, los agricultores invierten en el aumento de sus parcelas, mejoran sus casas y pagan los estudios de sus hijos, cuenta el líder de Muisne.

En Muisne, cientos de productores recogen la buena cosecha que tuvieron este año frente a 2025, que no fue productiva, debido al mal clima. En promedio, cada socio tiene de dos a cuatro hectáreas, de donde sale el cacao para exportar.

Aprocam tiene dos certificaciones: orgánica y comercio justo (Símbolo de Pequeños Productores) para exportar a Estados Unidos y la Unión Europea. Comercializan 40 toneladas al año a través de la Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba Esmeraldas a la que pertenece.

En Manabí, los productores exportarán más cacao a Suiza

La meta de los socios de la Corporación Fortaleza del Valle, una organización que reúne a 900 productores de Chone, Junín, Portoviejo , Tosagua y Bolívar de Manabí es exportar 600 toneladas de cacao orgánico en este 2026 a Suiza. El año pasado fueron 450 toneladas.

Esta agrupación solo produce cacao orgánico y con sello de comercio justo. Leonor Bravo, presidenta de la Corporación, comenta que el aumento del precio comenzó en julio y por ello pagan más de 100 dólares por el quintal de cacao en baba, es decir, sin secar. La asociación hace todo el proceso de fermentación y secado para exportar bajo los requisitos de las dos certificaciones.

Actualmente, la cosecha es baja en Manabí, dice Bravo, ya que aún no es temporada, sin embargo, se espera que despegue desde octubre, mes que inicia la temporada de mayor demanda.

Debido a que Manabí es una de las provincias afectadas por las inundaciones, los agricultores están preocupados por el fenómeno de El Niño, ya que creen que les afectará la producción. Hay productores que tienen sus fincas en tierras bajas y cerca de quebradas y ríos, que se desbordan con las lluvias. Por ello, los socios buscarán alternativas para ayudar a quienes pudieran estar en riesgo, dice Bravo.

Así se encuentra el precio del cacao en el mercado nacional

En Ecuador, el precio pagado al productor sobrepasa los 200 dólares por quintal. Sin embargo, Casanova aclara que hay variaciones, porque depende de la negociación directa con el intermediario o el comprador y si es cacao orgánico hay un plus adicional.

Por ejemplo, agricultores de Santo Domingo de los Tsáchilas comentaron -recuerda Casanova- que les pagan un precio de 150 dólares por su cacao.

Esa cifra, según Casanova, sigue siendo buena si se compara con los 80 dólares que se pagaban antes del boom de precios — aunque queda lejos del aumento que registró el mercado internacional el año pasado.

Ese mismo fenómeno que empuja el precio hacia arriba es el que amenaza la cosecha. Según Casanova, las provincias más vulnerables son Manabí, Guayas y Los Ríos, donde el riesgo principal son las inundaciones; en zonas como Manabí, también amenazan los derrumbes, ya que las fincas más cercanas a los ríos son las más expuestas. El exceso de humedad, además, favorece enfermedades como la monilla y la escoba de bruja.

El sector dice llegar más preparado que en episodios anteriores. Con los precios altos , según Casanova, se invirtió en fertilizantes y sistemas de riego, lo que reduce el riesgo en cosecha y poscosecha. Anecacao, a través de su área técnica Impulsa, mantiene una campaña de talleres y seminarios sobre manejo de cosecha, secado y otras medidas frente a El Niño.

Pero la preparación tiene un límite: la infraestructura vial, los muros de contención y los sistemas de drenaje dependen de la inversión pública, no del productor. Casanova plantea la necesidad de un trabajo articulado con gobiernos locales — información climática oportuna, obra pública preventiva y mecanismos de financiamiento para inversión preventiva.

Los riesgos y las oportunidades del fenómeno de El Niño para el cacao de Ecuador

Muñoz considera que los productores de cacao de Ecuador tienen varias oportunidades, como estas:

Mejores ingresos para productores y organizaciones exportadoras.

Mayor interés en invertir en renovación de plantaciones y mejoras de productividad.

Posibilidad de fortalecer la comercialización de cacao fino de aroma.

Sin embargo, también hay riesgos por esta incertidumbre:

Alta volatilidad de los precios internacionales.

Mayor presión para incrementar la producción sin afectar la sostenibilidad.

Incremento del riesgo de eventos climáticos extremos que también pueden afectar la producción nacional.

Mayor exigencia de los mercados en materia de trazabilidad y sostenibilidad.

En este escenario, Muñoz aclara que a julio de 2026, el aumento reciente del precio del cacao no responde a una escasez inmediata, sino principalmente a las expectativas de que un nuevo episodio de El Niño reduzca la producción mundial durante la campaña 2026/27. Pero, si El Niño se intensifica, los precios podrían registrar incrementos durante finales de 2026 y comienzos de 2027.

Así está la producción de cacao en Ecuador