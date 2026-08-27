Más cemento anticipa mayor construcción de vivienda y empleo en Ecuador

La construcción en Ecuador muestra señales de mayor actividad. En julio de 2026, la producción de cemento alcanzó 474 900 toneladas, un 5% más que en junio, mientras los despachos llegaron a 492 600 toneladas, con un crecimiento mensual del 8,6%. El movimiento puede responder a una mayor ejecución de obras y demanda de vivienda, con efectos sobre el empleo vinculado al sector.

La señal también aparece en el acumulado. Entre enero y julio, la producción llegó a 2,97 millones de toneladas, un 11,8% más que en igual período de 2025. Los despachos crecieron 14% interanual, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Más cemento acompaña la construcción de vivienda y la demanda de empleo

El cemento funciona como un termómetro de la construcción por su utilización en viviendas, edificios e infraestructura. En julio, además, los inventarios disminuyeron 25,9%, hasta 26 200 toneladas, mientras aumentaron los despachos hacia el mercado.

Fabricio Ruiz, arquitecto especialista en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, explica que estos indicadores son consistentes con una mayor actividad constructiva, aunque el crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a casas y departamentos. También existe demanda proveniente de proyectos públicos, comerciales e infraestructura.

Para Ruiz, la consolidación de esa recuperación debe observarse junto con permisos de construcción, nuevos proyectos, crédito hipotecario e inversión pública y privada. Esos indicadores permitirán dimensionar cuánto del mayor consumo de materiales termina convertido en nuevas viviendas.

Una vivienda activa una cadena de empleos

Una casa o departamento no demanda únicamente cemento. Su construcción moviliza albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, soldadores, arquitectos, ingenieros e instaladores, además de proveedores y transporte.

Miguel Ovando, especialista en construcción y artesano en aluminio y vidrio, asegura que el mayor movimiento ya se siente. Después de un inicio de año con menor actividad, señala que desde hace aproximadamente tres meses aumentaron las solicitudes de presupuestos y trabajos.

“Sí hay más demanda”, afirma Ovando. Sin embargo, advierte que los materiales utilizados en ventanales y otros componentes han aumentado de precio, mientras el valor de la mano de obra no puede subir al mismo ritmo.

Esto implica que más construcción puede generar oportunidades laborales sin traducirse inmediatamente en mayores ingresos para los trabajadores.

Más obras no significan más empleo automáticamente

Ruiz señala que el efecto laboral dependerá de que la demanda de materiales se transforme efectivamente en proyectos ejecutados, porque es durante la obra cuando se activan diferentes oficios y proveedores.

Las cifras muestran esa diferencia: aunque los despachos de cemento crecieron 8,6% mensual, el personal ocupado directamente por las cementeras disminuyó 0,04% en julio. En comparación con julio de 2025, aumentó 2,2%.

Ovando añade que trabajadores y contratistas enfrentan el desafío de controlar costos y conservar rentabilidad sin reducir la calidad de las obras.

El segundo semestre medirá la recuperación

Como publicó EL COMERCIO el 20 de mayo de 2026, el Gobierno anunció 818,5 millones de dólares para carreteras y vivienda, dentro de una estrategia que contempla la generación de empleo.

Julio registró el mayor volumen mensual de producción de cemento entre enero y julio de 2026. Los próximos datos de proyectos, crédito, permisos y contratación mostrarán cuánto de ese crecimiento termina convertido en nuevas viviendas y puestos de trabajo.

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