La industria del cáñamo y cannabis no psicoactivo crece en Ecuador. Este 28 de enero de 2025, el Clúster de Industrias del Cannabis y Cáñamo (Cicce) destacó el rápido crecimiento del sector y presentó las proyecciones para este 2025.

Según cifras oficiales, actualmente, Ecuador cuenta con 705 empresas vinculadas en este sector. El 60% de estas se concentra en Guayas y Pichincha, para su operación se han otorgado 288 licencias, con corte a diciembre de 2024.

Además, existen más de 800 productos de cannabis con registro sanitario disponibles en el mercado, entre ellos, comestibles, cosméticos, productos medicinales, bioplásticos, otros, según los ministerios de Producción y de Agricultura.

Los productos relacionados con la industria se exportan principalmente a Estados Unidos y Europa.

Asimismo, las inversiones en la industria alcanzan los 67 millones de dólares en 2024, posicionándola como una de las más prometedoras del país.

Actualmente, Ecuador cuenta con 2 277 hectáreas destinadas al cultivo de cáñamo. En el país están permitidos tres tipos de cultivos, explicó Eduardo Monge, directivo del Clúster. Estos son:

CBD para biomasa, cultivado a cielo abierto. CBD como flor, producido bajo invernadero. Cáñamo industrial, utilizado en la fabricación de fibras, textiles, biocombustibles y más.

El CBD (cannabidiol) es un compuesto químico no psicoactivo que se encuentra en la planta de cannabis, especialmente en variedades como el cáñamo. A diferencia del THC (tetrahidrocannabinol), un compuesto psicoactivo predominante en la planta de Cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana, el CBD no genera efectos que alteren la mente.

Proyecciones de la industria del cannabis para 2025

El potencial de este sector se refleja en sus metas para 2025. La industria proyecta alcanzar ingresos de 17 millones de dólares en 2025. Un incremento del 70%, en comparación con 2024, cuando se lograron 10 millones de dólares. “Todo esto en facturación controlada y regulada y que paga impuestos”, señaló Monge.

Además, dijo que se espera alcanzar 30 000 empleos directos y 144 000 indirectos, así como llegar a 300 000 usuarios y consumidores de los productos relacionados con la industria. El objetivo a corto plazo es alcanzar el 0.5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, agregó.

Asimismo, para este 2025, el sector proyecta acercarse más a la sociedad en busca de la desmitificación del uso del cannabis, que es uno de los desafíos más importantes para el crecimiento del sector.

Además, recalcaron que el cannabis no psicoactivo, como las variedades ricas en CBD, no es lo mismo que la marihuana (THC) y que no genera adicción.

Cinco años de historia de la industria del cannabis en Ecuador

La industria del cáñamo y cannabis no psicoactivo en Ecuador experimentó un notable desarrollo en los últimos años. Desde la despenalización de estas plantas en diciembre de 2019, el sector se consolida con una estructura normativa clara y un enfoque en la productividad sostenible.

En 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) inició la regulación del cáñamo con contenido inferior al 1% de THC. Posteriormente, en 2020, se emitió el Acuerdo Ministerial 109, que marcó los lineamientos iniciales para la industria.

Más recientemente, el Acuerdo Ministerial 003 del 2024 estableció un reglamento detallado para la producción y procesamiento de este cultivo.

En diciembre de 2023 se realizó la primera exportación de flor de cannabis (materia prima) hacia los Estados Unidos. Mientras que, los productos terminados se están abriendo mercado en países de Europa.