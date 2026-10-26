La hidroeléctrica Cardenillo es la condición de Noboa para la minera china

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Ecuacorriente si la compañía busca operar la segunda fase del yacimiento de cobre Mirador, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. El presidente Daniel Noboa informó este lunes 26 de octubre de 2026 que el Gobierno planteó a la firma de capitales asiáticos un aporte obligatorio de 1 000 millones de dólares para autorizar la expansión, valor que podría cubrirse en efectivo o asumiendo el levantamiento de la central de generación eléctrica.

La hidroeléctrica Cardenillo en la negociación con Ecuacorriente

El destino de la hidroeléctrica Cardenillo quedó ligado a la política estatal frente a las industrias de alto consumo energético.

Noboa manifestó que la controversia con las empresas extractivas radica en que pretenden acceder a permisos y concesiones sin aportar con nueva capacidad de generación para el país. Para la extensión denominada Mirador Norte o Mirador II, cuyas instalaciones físicas están concluidas desde mayo de 2025, el régimen propuso que parte del pago de 1 000 millones de dólares se salde con la construcción de la planta energética, estimada preliminarmente por el mandatario en 600 millones de dólares, precisando que no existe todavía un convenio definitivo firmado.

Capacidad proyectada y diferencias técnicas de presupuesto

Las evaluaciones gubernamentales muestran divergencias respecto al costo financiero y los estudios de la hidroeléctrica Cardenillo.

Pese a que el mandatario calculó un presupuesto de 600 millones de dólares y una entrega de entre 450 y 500 megavatios (MW), el portafolio del Viceministerio de Inversiones Público-Privadas y Delegaciones registra una cifra de 1 680 millones de dólares para una capacidad de 596 MW.

De acuerdo con los diseños definitivos concluidos en septiembre de 2013 por CELEC EP e HIDROPAUTE, la obra tiene una potencia nominal de 595,65 MW (588,31 MW en la central principal y 7,34 MW en el pie de presa), configurando el último escalón hidroeléctrico de la cuenca media del río Paute, entre Azuay y Morona Santiago, aguas abajo de Sopladora hasta Singuiantza.

Consumo eléctrico de Mirador y metas de autogeneración

El volumen de demanda eléctrica de la actividad minera motivó la exigencia planteada por el Ejecutivo.

En la fase inicial de operaciones, Ecuacorriente registra una demanda de 83 MW. Con la puesta en marcha de Mirador Norte, orientada a subir la producción de 60 000 a 140 000 toneladas diarias de material en un lapso de tres años, su requerimiento energético ascenderá a 180 MW.

La empresa se encuentra dentro del grupo obligado a generar su propia electricidad conforme al decreto ejecutivo 32 de junio de 2025, normativa que estipula un 30% de autogeneración y ante la cual el Gobierno señaló que los incumplimientos del sector industrial presionan con 300 MW al sistema nacional.

Planificación de proyectos energéticos para el período 2026-2028

La incorporación de nuevas infraestructuras busca consolidar la reserva energética nacional en el mediano plazo.

Aunque el Plan Maestro de Electricidad contemplaba originalmente la entrada en funcionamiento del complejo Cardenillo para el año 2026, la obra no ha sido concesionada al sector privado. El régimen destacó que el sostenimiento actual del servicio se apoya en el aporte de 200 MW del proyecto Toachi Pilatón y las reparaciones técnicas en Daule Peripa y La Trinitaria.

Además, anunció para mediados de noviembre de 2026 una inversión privada de más de 200 millones de dólares en gas en Monteverde, junto a la meta de incorporar cerca de 1 000 MW en 2027 —incluyendo el parque eólico Villonaco III de 112 MW en Loja— y 260 MW previstos para 2028.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué propuso el Gobierno a Ecuacorriente sobre la hidroeléctrica Cardenillo?

Financiar la central (valorada por Noboa en USD 600 millones) como parte de un pago de USD 1 000 millones al Estado.

Es el condicionamiento oficial para autorizar la operación de la fase Mirador Norte en Zamora Chinchipe.

❓ ¿Cuál es la capacidad de generación prevista para Cardenillo?

Una potencia instalada de 595,65 megavatios (MW).

Sus estudios definitivos detallan 588,31 MW en la central principal y 7,34 MW en el pie de presa, cubriendo una demanda equivalente a la Empresa Eléctrica Quito.

❓ ¿Dónde está ubicado el proyecto hidroeléctrico Cardenillo?

En la cuenca media del río Paute, entre las provincias de Azuay y Morona Santiago.

Se sitúa aguas abajo de la central Sopladora y termina en Singuiantza, en inmediaciones del Parque Nacional Sangay.

❓ ¿Cuánta electricidad consume la mina Mirador y cuánto aumentará con su ampliación?

Consume 83 MW en su primera fase y proyecta elevar su demanda a 180 MW en la segunda etapa.

La empresa está sujeta al decreto ejecutivo 32 de junio de 2025 que exige un 30 % de autogeneración a grandes consumidores.

❓ ¿Cuál es la discrepancia en el costo de inversión de Cardenillo?

El presidente Noboa citó USD 600 millones, pero el portafolio de inversiones registra USD 1 680 millones.

El proyecto fue planificado inicialmente para 2026 en el PME y analizado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada.

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