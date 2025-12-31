Durante 2025 se ejecutaron 386 operativos de control contra la minería ilegal en Ecuador, informó este miércoles 31 de diciembre el Ministerio de Ambiente y Energía.

Ecuador intensificó lucha contra la minería ilegal con operativos

Estas acciones generaron una afectación económica superior a 1,16 millones de dólares a las estructuras vinculadas a la extracción ilícita de minerales, según el balance de las entidades de control.

Los operativos se desarrollaron a escala nacional y contaron con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Ambiente y Energía. La minería ilegal es una actividad asociada al deterioro ambiental, a economías criminales y a riesgos para las comunidades cercanas a las zonas de extracción.

Control sostenido durante el año contra la minería ilegal en Ecuador

Las intervenciones se mantuvieron a lo largo de 2025 en sectores identificados como de alta presencia de minería ilegal. En estos territorios, la extracción ilícita de minerales ha provocado daños a los ecosistemas y ha generado problemas de seguridad.

El balance oficial señala que las acciones buscaron afectar la logística utilizada para esta actividad, mediante la destrucción e inhabilitación de maquinaria, equipos y suministros necesarios para la explotación ilegal.

Intensificación en diciembre

El control se intensificó en las últimas semanas del año. Entre el 22 y el 28 de diciembre se ejecutaron 11 operativos estratégicos en seis provincias: Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo.

Estas provincias concentran zonas consideradas de alta peligrosidad por la presencia de campamentos ilegales y por el uso intensivo de maquinaria pesada para la extracción de minerales.

Maquinaria y combustible incautados

Como resultado de los operativos, las autoridades reportaron:

6 máquinas destruidas

3 máquinas inhabilitadas

20 bocaminas destruidas

19 zarandas clasificadoras inhabilitadas

9 bombas de agua destruidas

4 generadores eléctricos destruidos

4 830 galones de diésel decomisados e inhabilitados

Impacto ambiental y de seguridad

La minería ilegal se mantiene como un problema ambiental y de seguridad en varias zonas del país. Su expansión afecta fuentes de agua, ecosistemas sensibles y territorios habitados por comunidades que enfrentan riesgos sanitarios y sociales.

El cierre de 2025 deja un balance de operativos sostenidos y un impacto económico relevante sobre las estructuras que operan al margen de la ley.

