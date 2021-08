El Fisco dará menos presupuesto al IESS para pensiones

Diana Serrano y Lucía Vásconez

El Instituto de Seguridad Social (IESS) necesita unos USD 2 000 millones en aportes del Fisco para cubrir el pago de pensiones en este 2021.

De ese monto, USD 1 870 millones corresponde al aporte que debe hacer el Estado para pagar el 40% de las pensiones y el resto corresponde a rubros como aportes para pensiones de amas de casa y otros, según información interna a la que accedió este Diario.

Aunque los requerimientos del IESS son altos para cumplir con todas sus obligaciones, el Gobierno asignó USD 1 473,97 en la Proforma presupuestaria del 2021, enviada el domingo a la Asamblea Nacional.

El monto es menor incluso a lo que presupuestó Finanzas para el 2020, cuando fueron USD 1 533 millones. La caída se da pese a que este año el IESS contará con unos 30 000 jubilados más que el año pasado.

Además, el Estado no paga completo al Seguro lo que presupuesta. En mayo pasado, el IESS anunció que el Fisco arrastraba una deuda de USD 1 653 millones, por el no pago del aporte a pensiones. También indicó que se hallaba en negociaciones en busca de un acuerdo de pago, pero sin resultados hasta ahora.

Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, señaló que el Consejo Directivo del IESS debe exigir el cumplimiento de las obligaciones, y en el caso de pensiones, que el Gobierno pague en efectivo, “no en papeles, ni en acciones y derechos”, dijo.

Andrés Campaña, exdirector provincial del IESS, señaló que el monto considerado por Finanzas en este año en la Proforma solo una parte del 40% del monto de pensiones, dejando por fuera otras contribuciones que el Gobierno debe cumplir por Ley; entre ellas, la atención de salud de personas con enfermedades catastróficas, jefas de hogar y jubilados.

Desde el 2002, el IESS ha intentado cobrar la deuda de los aportes del Estado no pagados por atenciones médicas a jubilados y a afiliados con enfermedades catastróficas, pero no se ha llegado a un acuerdo con Finanzas, pese a que la Contraloría emitió en el 2017 una recomendación para que se defina la forma de pago.

Este panorama se da en medio de una situación financiera crítica del fondo de salud del IESS, que desde este mes ya no cuenta con recursos suficientes, según explicó hace unos días César Rodríguez, vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo del IESS.

Este año, la entidad tiene gastos mensuales por USD 168 millones, pero solo percibe ingresos por 114 millones. El faltante -54 millones- se había venido cubriendo con ahorros de la entidad administrados por el Biess, pero ese banco ya no tiene recursos líquidos para cubrir el déficit, porque el dinero que queda no es fácil de desinvertir, afirmó Rodríguez.

Para este año, el IESS calcula en USD 500 millones la contribución del Estado por salud.

Esa crisis se siente entre afiliados. La asegurada Maricarmen padece de diabetes y para su tratamiento requiere 60 tabletas de metformina al mes, pero desde mayo no recibe la dosis completa. “El médico que me atiende en el seguro me dijo que no hay suficiente dotación del medicamento para todos los pacientes, entonces me recetó la mitad de las tabletas (30) y me dijo que si puedo, compre afuera”.

Por ahora ella ha optado por adquirir por su cuenta estas pastillas. “Me preocupa que luego requiera más medicamentos o tratamientos y el Seguro no me pueda atender”.

En total, según datos del IESS, el Estado debe USD 7 381 millones por salud, pensiones y otros rubros.