Exportaciones de Ecuador crecen y Perú gana protagonismo

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las exportaciones no petroleras de Ecuador sumaron 20 151 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, un crecimiento del 5,2% frente al mismo período de 2025. En esos ocho meses, el país también envió al exterior 9,68 millones de toneladas métricas de productos, un 6,7% más que un año antes, según datos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo difundidos el 20 de octubre de 2026.

Ambos resultados son los más altos para un período enero-agosto en la serie comprendida entre 2017 y 2026. En medio de este desempeño, Perú destaca como uno de los mercados que más impulsaron las ventas ecuatorianas de alimentos para animales, un producto cuyas exportaciones casi se duplicaron en valor.

Las exportaciones de Ecuador crecen en valor y volumen

El aumento de las exportaciones no petroleras se refleja en dos indicadores: el dinero que generan las ventas y la cantidad de mercancías que llegan a otros países. El valor exportado creció un 5,2%, mientras que el volumen aumentó un 6,7%.

Esta diferencia muestra que el avance no se limitó al valor de los productos comercializados. También se vendió una mayor cantidad de bienes ecuatorianos en mercados internacionales.

Perú impulsa las ventas de alimentos para animales

Uno de los resultados más destacados corresponde a los alimentos para animales. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de este rubro alcanzaron 87,8 millones de dólares, un incremento del 94,2% frente al mismo período de 2025.

El crecimiento también se observó en el volumen. Los envíos pasaron de 26 600 toneladas a 57 400 toneladas en el período analizado.

Perú tuvo un papel clave en este desempeño. Las ventas ecuatorianas hacia ese mercado llegaron a 33,5 millones de dólares, con un crecimiento del 294% en valor. Además, explicaron alrededor del 59% del aumento total registrado por este producto.

Estados Unidos recibió 23,4 millones de dólares en alimentos para animales ecuatorianos y Panamá, 14,4 millones de dólares. En conjunto, los tres destinos concentraron el 81,2% del valor exportado de este rubro.

Para Ecuador, estos datos muestran la importancia de contar con mercados externos que compren su producción. En este caso, Perú fue el destino que más contribuyó al crecimiento de las ventas de alimentos para animales, según las cifras proporcionadas por el Ministerio.

Piña, café y aceites vegetales también avanzan

El crecimiento exportador alcanzó a otros productos no tradicionales y no mineros. Entre enero y agosto de 2026, los extractos y aceites vegetales aumentaron sus exportaciones en valor un 70,4%. Las ventas de piña crecieron un 32%, las de jugos y conservas de frutas avanzaron un 29,5% y las de café industrializado aumentaron un 25,7%.

El economista Santiago García considera que el comercio exterior ecuatoriano ha tenido un desempeño favorable tanto en 2025 como en lo que va de 2026. A su juicio, el sector exportador privado mantiene una trayectoria positiva desde hace varios años, incluso después de la pandemia de covid-19.

Sobre Perú, García señala que el país vecino ha sido un mercado para las exportaciones ecuatorianas, particularmente para algunos productos industrializados, como aceites y alimentos.

El comportamiento de estos productos y destinos muestra que el avance exportador de Ecuador no depende de un solo rubro. Los resultados de los próximos períodos permitirán observar si las ventas mantienen esta evolución, sobre todo en un contexto marcado por la llegada del fenómeno de El Niño; y si los mercados que ganaron protagonismo continúan absorbiendo una mayor cantidad de producción nacional.

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