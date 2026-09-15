Empresa de Singapur evalúa invertir 300 millones de dólares en la minería de Ecuador

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Empresa Nacional Minera (Enami EP) y la compañía Boroo Pte. Ltd. firmaron el 14 de septiembre de 2026 un acuerdo de colaboración para evaluar oportunidades de inversión y desarrollo minero en Ecuador. La empresa internacional planteó un potencial de inversión de 300 millones de dólares.

El acuerdo se alcanzó durante la visita del presidente Daniel Noboa a Singapur. La propuesta contempla iniciativas vinculadas con oro, cobre, plata, tierras raras y minerales críticos.

La cifra anunciada corresponde a una inversión potencial. El avance de cada proyecto dependerá de su viabilidad, del cumplimiento de la normativa ecuatoriana y de la obtención de los permisos correspondientes.

Acuerdo contempla tecnología y procesamiento de minerales

La colaboración permitirá intercambiar conocimientos especializados, incorporar tecnología y analizar alternativas para el desarrollo y procesamiento de minerales dentro del territorio ecuatoriano.

Según la información difundida por Enami EP, las iniciativas que avancen también deberán cumplir los procesos de participación y consulta aplicables. La empresa pública señaló que evaluará las propuestas bajo criterios técnicos, ambientales y de respeto a las comunidades.

El acuerdo fue suscrito por la gerente general subrogante de Enami EP, María José Burgos, y el director ejecutivo de Boroo Pte. Ltd., Dulguun Erdenebaatar.

📍[BOLETÍN DE PRENSA]



✅ GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL ABRE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN MINERA POR USD 300 MILLONES PARA ECUADOR



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Como testigos participaron el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira; y la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña. Los tres funcionarios forman parte del directorio de Enami EP.

¿Qué efectos tendría la posible inversión?

Si las iniciativas se concretan, podrían generar empleo, aumentar la contratación de bienes y servicios nacionales, fortalecer a proveedores locales y facilitar la transferencia de conocimientos.

Los proyectos también podrían generar actividad económica en los territorios involucrados. Sin embargo, su ejecución estará sujeta a las evaluaciones técnicas y a las autorizaciones que establece la legislación ecuatoriana.

Boroo Pte. Ltd. tiene su sede en Singapur. Desde 2018, la compañía se especializa en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, principalmente relacionados con oro y cobre. Actualmente mantiene operaciones y proyectos en Asia y Sudamérica.

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