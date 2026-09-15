Empresa de Singapur evalúa invertir 300 millones de dólares en la minería de Ecuador

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La Empresa Nacional Minera (Enami EP) y la compañía Boroo Pte. Ltd. firmaron el 14 de septiembre de 2026 un acuerdo de colaboración para evaluar oportunidades de inversión y desarrollo minero en Ecuador. La empresa internacional planteó un potencial de inversión de 300 millones de dólares.
El acuerdo se alcanzó durante la visita del presidente Daniel Noboa a Singapur. La propuesta contempla iniciativas vinculadas con oro, cobre, plata, tierras raras y minerales críticos.
La cifra anunciada corresponde a una inversión potencial. El avance de cada proyecto dependerá de su viabilidad, del cumplimiento de la normativa ecuatoriana y de la obtención de los permisos correspondientes.
La colaboración permitirá intercambiar conocimientos especializados, incorporar tecnología y analizar alternativas para el desarrollo y procesamiento de minerales dentro del territorio ecuatoriano.
Según la información difundida por Enami EP, las iniciativas que avancen también deberán cumplir los procesos de participación y consulta aplicables. La empresa pública señaló que evaluará las propuestas bajo criterios técnicos, ambientales y de respeto a las comunidades.
El acuerdo fue suscrito por la gerente general subrogante de Enami EP, María José Burgos, y el director ejecutivo de Boroo Pte. Ltd., Dulguun Erdenebaatar.
📍[BOLETÍN DE PRENSA]— ENAMI EP (@ENAMIEPECUADOR) September 15, 2026
✅ GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL ABRE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN MINERA POR USD 300 MILLONES PARA ECUADOR
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Como testigos participaron el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira; y la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña. Los tres funcionarios forman parte del directorio de Enami EP.
Si las iniciativas se concretan, podrían generar empleo, aumentar la contratación de bienes y servicios nacionales, fortalecer a proveedores locales y facilitar la transferencia de conocimientos.
Los proyectos también podrían generar actividad económica en los territorios involucrados. Sin embargo, su ejecución estará sujeta a las evaluaciones técnicas y a las autorizaciones que establece la legislación ecuatoriana.
Boroo Pte. Ltd. tiene su sede en Singapur. Desde 2018, la compañía se especializa en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, principalmente relacionados con oro y cobre. Actualmente mantiene operaciones y proyectos en Asia y Sudamérica.