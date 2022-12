EMCO remueve al gerente de Celec

Nicolás Andrade dejó de ser gerente de Celec. Foto: Twitter.

Lucía Vásconez. Redactora (I)

Está previsto que el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) nombre la tarde de este viernes 30 de diciembre del 2022 al nuevo gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En la terna que envió el Ministerio de Energía constan los nombres de: Gonzalo Uquillas, Alex Molina y Luis Miguel Mancero.

El directorio de EMCO elegirá a la nueva autoridad tras la remoción de Nicolás Andrade, quien ocupa la gerencia de Celec desde junio pasado.

El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, señaló en rueda de prensa que Andrade no cumplió con las expectativas de su cargo. "No es por capricho que pedimos que se vaya, sino por no cumplir con las expectativas que se tenía de él y menos en esta emergencia. Necesitamos alguien que conozca el sector", dijo.

La emergencia a la que se refiere Santos es el periodo de estiaje por el que atraviesa el país, una de las peores de los últimos 10 años. El fenómeno natural ha provocado una caída del 22% de la generación eléctrica entre el 1 y el 20 de diciembre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, Santos señaló que en el Ecuador está garantizado el suministro de energía eléctrica. "Creemos que poniendo todo el parque generador del país, tanto privado cuanto público, e importando electricidad del Perú y Colombia, no va a haber apagones".

Gonzalo Uquillas es una de las opciones para ocupar la gerencia de Celec. Foto: Twitter.

El cambio de gerente se da después de que la viceministra de Electricidad y Energía Renovable, Enith Carrión, enviara un oficio el miércoles 27 de diciembre del 2022 al Ministro de Energía solicitando el cambio de autoridad en Celec. El pedido lo hizo en base a un informe de gestión realizado por la Subsecretaria de Generación y Transmisión.

Mediante un oficio, Carrión señaló que las dificultades en la empresa pública podrían ocasionar que Ecuador regrese a los racionamientos de luz eléctrica. Los detalles del informe se pusieron en conocimiento de EMCO para que gestione el cambio de gerente.

El primer nombre que figura en la terna para la gerencia de Celec es Gonzalo Uquillas, quien ocupó la gerencia de Celec desde 2018 hasta junio del 2022.

