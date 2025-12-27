Diciembre es el mes más seco de 2025 en Cuenca y la región Austro. Esta condición climática se refleja con claridad en los bajos caudales de los ríos que alimentan los embalses de las centrales hidroeléctricas Mazar, Paute y Sopladora.

Este sábado 27 de diciembre de 2025, los ríos Tomebamba y Tarqui se ubican en niveles bajos, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de la Empresa Municipal Etapa de Cuenca.

Los ríos Yanuncay y Machángara, que también atraviesan la capital azuaya, se encuentran al límite de ser catalogados como de caudal bajo.

Estos cuatro afluentes, junto con los ríos Santa Bárbara, Burgay, Paute, San Francisco, entre otros, son fundamentales para el abastecimiento de los embalses hidroeléctricos del sur del Ecuador.

Más noticias:

Los caudales en la cuenca del río Paute

El caudal promedio en la cuenca del río Paute durante diciembre de 2025 es de 51,14 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con información de Celec Sur. Se trata del promedio mensual más bajo registrado en todo el año.

El sábado 27 de diciembre, el caudal descendió hasta los 26,44 metros cúbicos por segundo, el nivel más crítico para un mes de diciembre.

Condiciones del embalse de Mazar

La persistente falta de lluvias en el Austro ha provocado que la cota del embalse de Mazar se ubique en los 2 142,37 metros sobre el nivel del mar, es decir, 10 metros por debajo de su nivel máximo.

Según datos publicados por Celec Sur, la disminución del nivel ha sido constante a lo largo de diciembre.

El embalse de Mazar tiene una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos de agua y un nivel mínimo operativo de 2 098 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, se encuentra 44 metros por encima de ese umbral crítico.

Centrales hidroeléctricas Paute y Sopladora

La principal función del embalse de Mazar es garantizar el suministro de agua para el funcionamiento de las centrales Paute y Sopladora, que cuentan con mayor potencia instalada que la propia central Mazar.

El embalse de Paute también ha registrado un descenso y se sitúa en los 1 986,54 metros sobre el nivel del mar, a cinco metros de su cota máxima y a 11 metros del nivel mínimo.

Este sábado 27 de diciembre, la central Paute opera con siete de sus 10 turbinas, mientras que Sopladora funciona con dos unidades. Mazar, por su parte, mantiene activos sus dos generadores.

¿Cómo está la generación eléctrica en Ecuador?

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) informa que el 35% de la producción hidroeléctrica del país proviene del complejo Paute. Coca Codo Sinclair aporta el 24% y Sopladora el 19%.

Para este domingo 27 de diciembre, el 57% de la demanda eléctrica nacional será cubierta por generación hidroeléctrica; el 33,4% por generación térmica; el 9,4% por importaciones, y el porcentaje restante por fuentes renovables alternativas.

Te recomendamos: