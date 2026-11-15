El cacao ecuatoriano vivió una gran semana de premios y proyección global

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

El cacao ecuatoriano obtuvo reconocimientos en París, Francia, por innovaciones en chocolate, alimentos y cosmética de valor agregado. Además, productos elaborados en Ecuador sumaron 16 distinciones en un concurso internacional especializado y la historia del cacao nacional llegó a las pantallas de Piccadilly Lights, en Londres.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo informó que los reconocimientos se entregaron en la segunda edición del Ecuadorian Cacao Innovation Award-París 2026, un certamen que reconoce propuestas desarrolladas a partir de cacao de valor agregado.

La premiación se realizó en el espacio Cacao Show del Salon du Chocolat París. El concurso reunió 116 productos de 55 empresas, de las cuales 15 alcanzaron la fase final en tres categorías evaluadas por un jurado internacional integrado por expertos en cacao y chocolate.

Durante el evento se reconocieron iniciativas vinculadas al chocolate, los alimentos y la cosmética, lo que permitió mostrar distintas formas de transformación del cacao y su incorporación en productos de valor agregado.

Los principales reconocimientos fueron para propuestas ecuatorianas

Las propuestas ecuatorianas obtuvieron los máximos reconocimientos en las tres categorías del certamen.

Además, uno de los productos recibió el galardón Grand Champion, otorgado a la propuesta que alcanzó la puntuación más alta entre todos los ganadores del concurso.

Los premios destacaron la innovación aplicada al cacao en diferentes segmentos, desde chocolates hasta alimentos y productos cosméticos.

Los empresarios ecuatorianos ganaron los reconocimientos en la segunda edición del Ecuadorian Cacao Innovation Award, en el Salon du Chocolat París 2026, en Francia. Foto: Viceministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones

El cacao ecuatoriano mostró nuevas aplicaciones

Los productos galardonados evidenciaron la diversidad de usos del cacao. Algunas propuestas combinaron el chocolate con otros ingredientes, mientras que otras exploraron aplicaciones fuera del ámbito alimentario.

La participación ecuatoriana permitió exponer nuevas formas de transformación del cacao ante especialistas y representantes del sector internacional, indicó la Cartera de Estado.

La oferta ecuatoriana tuvo presencia en uno de los principales eventos del sector

La participación nacional incluyó una vitrina comercial con productos de 13 empresas y la presencia de representantes de distintas iniciativas vinculadas al cacao, el chocolate, los alimentos y la cosmética.

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La programación también contempló talleres de cata y actividades relacionadas con el cacao y el chocolate ecuatoriano, orientadas a mostrar la diversidad de la oferta nacional.

El espacio sirvió para visibilizar al cacao ecuatoriano ante compradores, visitantes y profesionales vinculados a esta industria.

El cacao ecuatoriano acumula reconocimientos y llega a Londres

Además de los premios obtenidos en París, el chocolate elaborado en Ecuador alcanzó 16 reconocimientos en los International Chocolate Awards, entre ellos una medalla de oro para un producto elaborado con alta concentración de cacao.

Los galardones fortalecen la presencia del cacao ecuatoriano en concursos especializados y reflejan la valoración internacional de los productos desarrollados a partir de esta materia prima.

A estos logros se suma la proyección de ‘Incopiable‘, una producción dedicada a la historia del cacao ecuatoriano, en las icónicas pantallas de Piccadilly Lights, en Londres, Inglaterra.

La historia del cacao ecuatoriano se expuso en el cortometraje ‘Incopiable’, que se exhibió en Londres. Foto: Cortesía Anecacao

Según informó la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador (Anecacao), la proyección se realizó el 12 de noviembre de 2026, después de que la obra obtuviera el Piccadilly Lights Spotlight Prize del BIG SYN International Fest. La producción logró ese reconocimiento tras competir con más de 650 cortometrajes.

De esta manera, el cacao ecuatoriano tuvo presencia simultánea en concursos especializados, espacios de promoción internacional y una de las pantallas más emblemáticas de Londres.

El cacao es uno de los principales productos de exportación no petrolera no minera de Ecuador. Según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los envíos del cacao y sus elaborados al exterior alcanzaron 1 485 millones de dólares, desde enero a agosto de 2026.

No obstante, el sector ha sufrido una caída del 50% en los valores de exportación y una baja del 6% de su volumen, en relación al mismo período del 2025, por la reducción del precio en el mercado internacional.

Más información relacionada con el cacao ecuatoriano

Reconocimimientos al cacao ecuatoriano; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué reconocimientos obtuvo el cacao ecuatoriano en una sola semana? El cacao ecuatoriano fue reconocido en París, sumó 16 premios en un concurso internacional especializado y protagonizó una proyección en Piccadilly Lights, en Londres.

Productos elaborados con cacao ecuatoriano fueron premiados en el Ecuadorian Cacao Innovation Award-París 2026. Además, el chocolate ecuatoriano obtuvo 16 reconocimientos en los International Chocolate Awards y el cortometraje ‘Incopiable’ se proyectó en Piccadilly Lights, tras ganar el Piccadilly Lights Spotlight Prize. ❓ ¿Por qué el cacao ecuatoriano destacó en París? Porque obtuvo los principales reconocimientos en un concurso internacional de productos elaborados con cacao de valor agregado.

En el Ecuadorian Cacao Innovation Award-París 2026 se premiaron propuestas ecuatorianas en las categorías de chocolate, alimentos y cosmética. Uno de los productos, además, recibió el reconocimiento Grand Champion por alcanzar la puntuación más alta del certamen. ❓ ¿Cómo demostró el cacao ecuatoriano su versatilidad en París? A través de productos innovadores en chocolate, alimentos y cosmética.

Las propuestas reconocidas mostraron distintas formas de transformar el cacao, desde chocolates con ingredientes complementarios hasta alimentos y aplicaciones cosméticas, ampliando su presencia más allá de los formatos tradicionales. ❓ ¿Qué ocurrió con la historia del cacao ecuatoriano en Londres? El cortometraje ‘Incopiable’ fue proyectado en las pantallas de Piccadilly Lights.

Según Anecacao, la producción llegó a este emblemático espacio londinense después de ganar el Piccadilly Lights Spotlight Prize del BIG SYN International Fest, donde compitió con más de 650 cortometrajes. ❓ ¿Qué reflejan estos reconocimientos para el cacao ecuatoriano? Reflejan la valoración internacional de productos elaborados con cacao ecuatoriano.

Los premios obtenidos en París, las 16 distinciones alcanzadas en los International Chocolate Awards y la presencia de Incopiable en Londres evidencian la visibilidad y el reconocimiento que el cacao ecuatoriano logró en distintos escenarios internacionales durante la misma semana.

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