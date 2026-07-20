¿Te pueden cortar la luz por una sola factura vencida en Quito? Esto establece la norma

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios del servicio de electricidad en Quito es si una sola factura impaga puede derivar en la suspensión del suministro. La respuesta es sí, aunque la medida no es inmediata y debe cumplir con el procedimiento previsto en la regulación vigente.

Normativa de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ)

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) señala que, una vez vencida la planilla y si el usuario no cancela el valor adeudado, la empresa distribuidora está facultada para suspender el servicio. Posteriormente, cuando se paga la deuda, la restitución también está regulada por la normativa del sector.

Además, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) establece, en su artículo 71, que el distribuidor podrá suspender el suministro cuando el consumidor incurra en mora en el pago del servicio, siempre que se hayan cumplido las condiciones previstas en la normativa y en el contrato de suministro.

No obstante, la ejecución del corte no necesariamente ocurre de forma inmediata, ya que depende de la programación operativa de cada distribuidora, por lo que ese lapso no constituye un derecho del usuario ni un plazo de gracia reconocido por la ley.

Regulación No. 001/17

La normativa que rige este procedimiento es la Regulación No. 001/17, que establece las condiciones para la suspensión y el restablecimiento del servicio por falta de pago. Aunque muchas personas consideran que el corte solo puede realizarse cuando existen dos o más planillas pendientes, la regulación no establece ese requisito. En la práctica, la suspensión puede ejecutarse cuando una factura ya se encuentra vencida y el usuario mantiene la obligación pendiente, siempre que la distribuidora haya seguido el procedimiento correspondiente.

Consulta y pago de obligaciones

La EEQ también recuerda que los usuarios pueden consultar el valor de sus obligaciones mediante su portal web utilizando el número de cédula, la cuenta contrato o el número de medidor. Además, pueden acceder a diferentes canales de pago habilitados por la empresa.

Restablecimiento del servicio eléctrico

La misma Regulación No. 001/17 fija el plazo máximo para devolver el servicio una vez que el cliente cancela la deuda. Según la información publicada por la Empresa Eléctrica Quito, el restablecimiento del suministro debe realizarse en un plazo de hasta un día calendario después de efectuado el pago del valor adeudado. Este plazo constituye el tiempo máximo previsto por la regulación, aunque la restitución puede concretarse antes dependiendo de la operación de la distribuidora.

Reclamos sobre facturación

La EEQ también dispone de un procedimiento para quienes consideran que el valor facturado presenta inconsistencias. En esos casos, el usuario puede presentar un reclamo formal por el monto de la factura, siguiendo los requisitos establecidos por la empresa para la revisión del consumo registrado.

Preguntas frecuentes sobre el alza del precio del petróleo y su impacto en Ecuador:

❓ ¿Por qué subió el precio del petróleo este 20 de julio de 2026? Por el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La escalada militar aumentó el temor de que se interrumpa el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Esta incertidumbre impulsó el precio del WTI hasta los 84 dólares por barril y del Brent por encima de los 90 dólares. ❓ ¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué influye en el precio del petróleo? Es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo.

Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Cualquier riesgo de interrupción en esta vía genera preocupación por el abastecimiento global y presiona al alza los precios del crudo. ❓ ¿El aumento del petróleo puede afectar el precio de los combustibles en Ecuador? Sí, podría influir en la próxima revisión de precios.

La ARCH actualizará los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel prémium antes del 12 de agosto. Si el petróleo mantiene una tendencia alcista y se cumplen las condiciones establecidas en la normativa, el incremento internacional podría reflejarse en los combustibles. ❓ ¿Cómo impacta un petróleo más caro en la economía ecuatoriana? Puede aumentar los ingresos por exportaciones, pero también elevar los costos de importación.

Ecuador exporta petróleo, por lo que un mayor precio puede incrementar sus ingresos. Sin embargo, también importa derivados, por lo que un alza sostenida puede encarecer las compras de combustibles, además del transporte marítimo y los seguros asociados a estas operaciones. ❓ ¿Qué factores determinarán la evolución del precio del petróleo en los próximos días? La evolución del conflicto en Medio Oriente y la situación en el estrecho de Ormuz.

Los mercados seguirán de cerca las acciones de Estados Unidos e Irán. Si continúan los ataques o se afecta el tránsito por el estrecho de Ormuz, los precios podrían mantenerse elevados o seguir subiendo. En cambio, una reducción de las tensiones podría aliviar la presión sobre el mercado petrolero.

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