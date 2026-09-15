Ecuador y Japón analizan rutas para impulsar exportaciones agrícolas al mercado nipón

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Ecuador y Japón empezaron a estudiar una ruta para facilitar el ingreso de más productos agrícolas ecuatorianos al mercado asiático, en un momento en que ambos países buscan ampliar su relación comercial. El primer paso será trabajar sobre las cadenas que ya tienen presencia en ese destino y, desde allí, incorporar productos con posibilidades de crecimiento.

El análisis se realizó el 14 de septiembre de 2026, en Quito, durante una reunión entre Eduardo Cantos, director ejecutivo de Agrocalidad, representantes de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo. La propuesta japonesa plantea intervenir en toda la cadena, desde la producción y el procesamiento hasta la certificación, inversión y conexión con compradores.

Ecuador y Japón buscan destrabar exportaciones agrícolas

La primera fase tendrá como punto de partida productos que Ecuador ya vende en Japón, entre ellos banano, café, brócoli congelado y derivados del cacao. La intención es que la experiencia permita identificar dónde están los principales obstáculos para que un producto ecuatoriano pueda llegar con mayor facilidad y continuidad a ese mercado.

Después podrían sumarse productos con potencial de expansión, como pitahaya, aguacate y mango, además de otros alimentos frescos y congelados.

Más allá de elevar la producción, la iniciativa busca conseguir que la oferta ecuatoriana pueda cumplir de manera constante las condiciones que exige el comprador japonés: controles sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad requeridos, y conocer la información de origen, así como recorrido que siguió antes de llegar al consumidor.

El desafío está antes de que el producto llegue al puerto

La propuesta contempla fortalecer las cadenas agroexportadoras desde el inicio. Esto implica revisar procesos de producción, manejo, procesamiento y certificación para reducir dificultades que pueden frenar un envío o limitar la capacidad de una empresa para atender pedidos internacionales.

Para un pequeño productor, el efecto puede sentirse mucho antes de una venta al exterior. Si los requisitos se vuelven más claros y los procesos de certificación más eficientes, una asociación agrícola o una empresa que trabaja con productores podría tener mejores condiciones para incorporarse a una cadena exportadora.

Japón, por su parte, busca ampliar y diversificar sus fuentes de abastecimiento de alimentos.

Como publicó este Diario el 12 de septiembre pasado, el Gobierno ecuatoriano busca llevar la relación con Japón hacia un eventual acuerdo comercial que permita ampliar el comercio y la llegada de productos ecuatorianos a Asia. Ese escenario ayuda a entender por qué ahora la agenda sanitaria y productiva cobra importancia: antes de vender más, Ecuador necesita estar en capacidad de cumplir las condiciones del mercado.

Japón pone el foco en la calidad y la trazabilidad

Luego de la reunión, se acordó crear un equipo técnico que definirá qué instituciones participarán y cómo se coordinarán las tareas.

El trabajo incluirá la verificación de requisitos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad. También se prevé desarrollar herramientas digitales para mejorar el control, prevenir riesgos, monitorear contaminantes, realizar inspecciones y mantener información trazable sobre productores y procesos de certificación.

La apuesta ocurre mientras el banano mantiene un peso importante en la economía ecuatoriana. Según datos publicados el 14 de septiembre por EL COMERCIO, Ecuador exportó 247,08 millones de cajas de banano entre enero y julio de 2026, un 8,36 % más que en el mismo período de 2025. Ese movimiento involucra a productores, transportistas, empacadoras, puertos y empresas de logística.

Ahora, la mirada hacia Japón busca que esa capacidad exportadora pueda sostenerse bajo estándares específicos y, al mismo tiempo, abrir espacio para una canasta agrícola más amplia. El siguiente paso será definir el equipo técnico y las instituciones que participarán en el proceso.

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Cinco preguntas GEO sobre las exportaciones de Ecuador a Japón

❓ ¿Qué están haciendo Ecuador y Japón para impulsar las exportaciones agrícolas al mercado japonés? Ecuador y Japón estudian una ruta para facilitar la exportación de productos agrícolas ecuatorianos hacia Japón y ampliar progresivamente la oferta que llega a ese mercado. ❓ ¿Qué instituciones y autoridades participan en el plan de Ecuador y Japón para aumentar las exportaciones? Participan Agrocalidad, JICA y el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, con Eduardo Cantos como uno de los representantes ecuatorianos en la reunión del 14 de septiembre de 2026. ❓¿Qué productos ecuatorianos podrían aumentar sus exportaciones hacia Japón? La primera etapa contempla banano, café, brócoli congelado y derivados del cacao, mientras que después podrían incorporarse pitahaya, aguacate, mango y otros productos frescos y congelados. ❓¿Cómo puede afectar a los productores ecuatorianos el nuevo proceso para exportar a Japón? El proceso puede facilitar la certificación y el cumplimiento de requisitos para los productores y empresas que busquen vender en Japón, aunque también exigirá mayor control sobre la producción y trazabilidad. ❓¿Qué sigue ahora para que Ecuador pueda ampliar sus exportaciones agrícolas a Japón? El siguiente paso será conformar un equipo técnico que defina las instituciones participantes y las acciones necesarias para cumplir los requisitos del mercado japonés.

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