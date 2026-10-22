Ecuador suma un pozo petrolero que produce 3 200 barriles diarios en Shushufindi

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La producción petrolera de Ecuador suma un nuevo aporte desde Sucumbíos. El pozo SHST-241UI, ubicado en el activo Shushufindi, comenzó a producir aproximadamente 3 200 barriles de crudo diarios, según informó Petroecuador este 22 de octubre de 2026. La estatal lo identifica como el pozo de mayor producción incorporado en el país durante este año.

El nuevo pozo petrolero de Shushufindi supera los 3 000 barriles diarios

El anuncio se conoce mientras avanzan nuevas perforaciones para aumentar la extracción nacional, con el fin de disponer de más petróleo para obtener más ingresos fiscales.

El SHST-241UI registra una producción inicial de 3 200 barriles diarios, por encima de los 2 848 barriles que produce el pozo Auca P253HUI. La diferencia es de aproximadamente 352 barriles al día.

El nuevo pozo fue desarrollado mediante técnicas especializadas de perforación y estudios geológicos y de ingeniería que permitieron identificar condiciones favorables para incrementar la extracción.

Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador, destacó la incorporación de nueva infraestructura. “La incorporación de nuevos pozos y la ejecución de proyectos para optimizar nuestros campos permiten aumentar la producción nacional y aprovechar de manera eficiente los recursos petroleros” del país, indicó.

La cifra de 3 200 barriles diarios permite dimensionar el aporte inicial de esta perforación. No obstante, para conocer su contribución económica será necesario observar cómo evoluciona su producción y cuánto cuesta mantenerla.

Shushufindi forma parte de los principales activos petroleros

El pozo está ubicado en el Bloque 57, en la provincia de Sucumbíos. El activo Shushufindi agrupa los campos Shushufindi-Aguarico, Drago, Drago Norte, Drago Este, Cobra, Condorazo y Condorazo Sur.

Según Petroecuador, hasta el 21 de octubre de 2026, la producción de los 25 bloques petroleros de Ecuador alcanzó los 374 135 barriles equivalentes de petróleo por día.

⟫ https://t.co/rdbnhsNAmP | La poca demanda hizo que el valor baje en otra ciudad, te contamos https://t.co/6pxsOa5BUc — El Comercio (@elcomerciocom) October 21, 2026

Ecuador prevé incorporar más petróleo hasta diciembre

La incorporación del SHST-241UI forma parte de los trabajos para desarrollar nuevos pozos y optimizar campos que ya están en producción. El objetivo es sumar volúmenes de crudo a la extracción nacional de manera gradual.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que, hasta el 20 de octubre, se habían perforado 126 pozos en el país: 95 a cargo de Petroecuador y 31 de operadoras privadas. Según esa cartera de Estado, se estima que estos trabajos permitan incorporar gradualmente un aporte de 58 000 barriles a la producción nacional.

Además, para los próximos tres meses está prevista la perforación de otros 32 pozos: 27 a cargo de la estatal y cinco de empresas privadas. De acuerdo con los planes operativos para octubre, noviembre y diciembre, conforme estas perforaciones entren en producción, se podrían sumar otros 11 150 barriles diarios de crudo.

Las últimas cifras son estimaciones de producción adicional, no volúmenes que ya estén incorporados en su totalidad. La cifra dependerá de la entrada en operación efectiva de los pozos previstos.

Preguntas frecuentes sobre el pozo Shushufindi

❓ ¿Cuánto petróleo produce el nuevo pozo de Petroecuador en Shushufindi? El pozo SHST-241UI registra una producción inicial aproximada de 3 200 barriles de petróleo diarios, según Petroecuador.

La estatal lo identifica como el pozo de mayor producción incorporado en Ecuador durante 2026. Su volumen inicial supera en aproximadamente 352 barriles diarios al del pozo Auca P253HUI, que produce 2 848 barriles al día. ❓ ¿Por qué es importante el nuevo pozo petrolero de Shushufindi para Ecuador? Porque aumenta la capacidad de extracción petrolera del país y puede contribuir a generar ingresos adicionales para el Estado.

El pozo comenzó a producir aproximadamente 3 200 barriles diarios. Sin embargo, esta cifra no permite determinar por sí sola cuánto dinero adicional recibirá Ecuador, pues la información no especifica los ingresos ni los costos asociados a su producción. ❓ ¿Cuánto petróleo produce Ecuador con sus 25 bloques petroleros? La producción de los 25 bloques petroleros alcanzó los 374 135 barriles equivalentes de petróleo por día hasta el 21 de octubre de 2026, según Petroecuador.

Este volumen corresponde al conjunto de los bloques petroleros y no exclusivamente al pozo SHST-241UI, ubicado en el activo Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. ❓ ¿Cuántos pozos petroleros se han perforado en Ecuador en 2026 y cuánta producción adicional se espera? Hasta el 20 de octubre se habían perforado 126 pozos: 95 por Petroecuador y 31 por operadoras privadas. Se estima que estos trabajos permitan incorporar gradualmente 58 000 barriles a la producción nacional.

Además, para los próximos tres meses se prevé perforar otros 32 pozos, de los cuales 27 estarán a cargo de Petroecuador y cinco de empresas privadas. Según los planes operativos, su entrada en producción podría sumar otros 11 150 barriles diarios de crudo. ❓ ¿Qué papel tiene Shushufindi en la producción petrolera de Ecuador? Shushufindi es uno de los activos petroleros de Petroecuador y forma parte del Bloque 57, ubicado en la provincia de Sucumbíos.

El activo agrupa los campos Shushufindi-Aguarico, Drago, Drago Norte, Drago Este, Cobra, Condorazo y Condorazo Sur. Allí se incorporó el pozo SHST-241UI, cuya producción inicial es de aproximadamente 3 200 barriles diarios.

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