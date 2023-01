El Plan Todos Contribuimos será impulsado por el SRI para endurecer el control tributario a personas naturales y al comercio electrónico informal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Lucía Vásconez (I)

Ecuador tiene 112 276 influencers o creadores de contenidos, según un estudio de la empresa de marketing Influencity. El Servicio de Rentas Internas (SRI) busca incluirlos en el cobro de impuestos este 2023.

Francisco Briones, director del SRI, no dio detalles de cómo se ejecutará el proyecto con el se busca endurecer el control tributario a personas naturales, como los influencers, y al comercio electrónico informal en este 2023. La iniciativa se denomina Plan Todos Contribuimos.

Sin embargo, dijo: "El mundo de los influencers y redes sociales está generando cada vez más rentas, más movimiento económico y de la mano va el comercio electrónico informal, y no están pagando ningún tipo de impuestos".

Plan Todos Contribuimos

Briones señaló que este plan será permanente y que paulatinamente se irá localizando e incluyendo a todo el comercio electrónico informal y a los influencers. "A partir de ahí, se busca crear cultura tributaria, que la gente vaya entendiendo que debe declarar sus ingresos, sus ventas, etc.", agregó.

Ecuador no sería el primer país que cobre impuestos a los creadores de contenido. En España, Chile, Perú, entre otros, ya están incluidos en el pago de impuestos.

En Colombia ya está en análisis una propuesta de cobrar impuestos a influencers.

La lógica para cobrar tributos a los influencers es que cualquier persona que desarrolle una actividad de manera recurrente y genere ingresos de forma continua debe declararlos y pagar renta por los mismos.

Por tanto, todos los instagrammers y youtubers que obtengan ganancias por Internet deben tributar.

La meta no fue difundida

Para Javier Bustos, experto en temas tributarios, no está claro cómo será el proceso para identificar a los creadores de contenidos en YouTube, Instagram, Tik Tok y otras plataformas que monetizan, ya que estas empresas no tienen la obligación de entregar un reporte al Ecuador.

Mientras que los influencers que generan ingresos por prestar servicios a marcas o presentaciones entregan facturas por sus servicios y por ende pagan impuestos.

El SRI no dio detalles de cuántos infuencers espera incluir este año ni el monto que recaudaría con esta acción.

Sin embargo, señaló que el plan para este año es buscar justicia tributaria. Es decir, que todos paguen todo lo que deben pagar; el que vende sin factura; el que no reporta ingresos o el que infla gastos. Además, el que vende sin IVA; el que no justifica incremento patrimonial...

