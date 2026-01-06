Ecuador inicia 2026 con menor riesgo país y mayores reservas internacionales

Ecuador inició enero de 2026 con indicadores macroeconómicos más favorables. El indicador riesgo país registró una fuerte reducción y las reservas internacionales alcanzaron uno de los niveles más altos de su historia, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), difundidos este 6 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Más noticias

Riesgo país en su nivel más bajo en años

Al 5 de enero de 2026, el riesgo país de Ecuador se ubicó en 460 puntos. La cifra representa una caída de 1 448 puntos frente al nivel registrado previo a la reelección de Daniel Noboa, en abril del 2025, cuando alcanzó los 1 908 puntos.

Una reducción del riesgo país implica mejores condiciones para el acceso a financiamiento externo, menores costos de endeudamiento y un entorno más atractivo para la inversión privada. También envía una señal de mayor estabilidad macroeconómica y fiscal, señaló el Ministerio de Finanzas.

El indicador de riesgo país mide qué tan probable es que un país pague sus deudas. En el caso de Ecuador, este indicador muestra que los inversionistas confían en que el país sí cumplirá con sus obligaciones.

Además, este indicador resume la percepción del mercado sobre la sostenibilidad fiscal y la credibilidad institucional. No se trata de una opinión, sino de un índice basado en precios de mercado, calculado por reconocidas entidades financieras internacionales, como JPMorgan Chase & Co.

Lea también: El riesgo país de Ecuador vuelve a niveles no vistos desde 2018

Reservas internacionales en niveles históricos

Por su parte, las reservas internacionales también mostraron una mejora significativa. A diciembre de 2025, el BCE reportó un saldo de 9 795 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2 895 millones de dólares frente a diciembre de 2024.

Este nivel se ubica entre los más altos registrados en la historia reciente del país y constituye un respaldo clave para la economía dolarizada, señaló la Cartera de Estado.

Las reservas internacionales garantizan la liquidez del sistema financiero, respaldan los depósitos del público y de las empresas, y permiten cumplir con los pagos externos del país. Además, fortalecen la confianza de inversionistas y organismos internacionales en la estabilidad económica del Ecuador.

Señales de confianza económica

El Gobierno atribuye estos resultados al manejo económico impulsado por la administración del presidente Daniel Noboa. Desde el Ejecutivo se destaca que la mejora de los indicadores refleja mayor confianza internacional y un entorno más favorable para la actividad productiva.

Información externa: BCE

Te recomendamos

</iframe</div><div class="noscript__content--additional"></div> </div> </wp-app><template id="single-post-whatsapp-widget"> <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Banner WhatsApp El Comercio</title> <!-- Bootstrap CSS --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <!-- Bootstrap Icons <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"> --> <style> body{font-family:system-ui,sans-serif;padding:10px}.banner-pequeno{background:#ffffff;border:1px solid #e1e1e1;border-radius:.75rem;padding:1.2rem;max-width:900px;box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.05);transition:transform 0.2s ease}.banner-pequeno:hover{transform:scale(1.01)}.banner-pequeno img{width:90px;height:90px;object-fit:cover;border-radius:50%;border:3px solid #25D366}.btn-whatsapp{background-color:#25D366;color:#fff;border:none;font-weight:600;position:relative;overflow:hidden}.btn-whatsapp:hover{background-color:#1ebe57;color:#fff}/* Animación del botón */ .btn-whatsapp::after{content:"";position:absolute;top:0;left:-75%;width:50%;height:100%;background:rgba(255,255,255,0.3);transform:skewX(-25deg);animation:shine 2s infinite}@keyframes shine{0%{left:-75%}50%{left:125%}100%{left:125%}}</style> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="banner-pequeno row align-items-center text-center text-md-start"> <!-- Imagen circular --> <div class="col-12 col-md-2 mb-3 mb-md-0 d-flex justify-content-center"> <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/WhatsApp.svg" alt="WhatsApp El Comercio"> </div> <!-- Texto --> <div class="col-12 col-md-7"> <h2 class="h5 mb-2"> ¡Entérate primero con <strong>El Comercio</strong>! <span class="badge bg-success ms-2">Nuevo</span> </h2> <p class="mb-0"> Suscríbete a nuestro canal de <strong>WhatsApp</strong> y recibe noticias al instante, directo en tu celular. </p> </div> <!-- Botón CTA --> <div class="col-12 col-md-3 mt-3 mt-md-0 text-center text-md-end"> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaRu8WFJ3jutKNlE4e3a" target="_blank" class="btn btn-whatsapp btn-sm"> <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i> Suscribirme ahora </a> </div> </div> </div> <!-- Bootstrap JS <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" async></script> --> </body> </html></template><template id="single-post-youtube-widget"> <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>YouTube Ad Mejorado</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <style>:root{--yt-red:#FF0033;--yt-red-hover:#cc0029;--yt-border:#e5e5e5;--yt-text-soft:#606060}body{background-color:#f8f9fa}.yt-ad-card{border:1px solid var(--yt-border);border-radius:14px;background-color:#fff;max-width:380px;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.04);padding:1.5rem}.yt-title{font-size:1.25rem;font-weight:700;color:#111}.yt-text{font-size:0.95rem;color:var(--yt-text-soft)}.yt-badge-nuevo{background-color:#ffeaea;color:#d9002b;font-size:0.7rem;font-weight:600;padding:3px 8px;border-radius:4px;text-transform:uppercase}.btn-youtube-subscribe{background-color:var(--yt-red);color:white;border:none;border-radius:999px;font-weight:500;font-size:0.9rem;padding:8px 20px;display:inline-flex;align-items:center;text-decoration:none;transition:all 0.2s ease}.btn-youtube-subscribe:hover{background-color:var(--yt-red-hover);color:white}.btn-youtube-subscribe:active{transform:scale(0.98)}.yt-logo-container{width:70px;height:70px;border-radius:50%;background-color:#fff;display:flex;align-items:center;justify-content:center;border:1px solid #f0f0f0;margin:0 auto}@media (min-width:768px){.yt-ad-card{max-width:900px}.yt-logo-container{margin:0}}</style> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="yt-ad-card"> <div class="d-flex flex-column flex-md-row align-items-center text-center text-md-start"><div class="yt-logo-container mb-3 mb-md-0 me-md-3"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24"> <path fill="#FF0000" d="M23.498 6.186a3.016 3.016 0 0 0-2.122-2.136C19.505 3.545 12 3.545 12 3.545s-7.505 0-9.377.505A3.017 3.017 0 0 0 .502 6.186C0 8.07 0 12 0 12s0 3.93.502 5.814a3.016 3.016 0 0 0 2.122 2.136c1.871.505 9.376.505 9.376.505s7.505 0 9.377-.505a3.015 3.015 0 0 0 2.122-2.136C24 15.93 24 12 24 12s0-3.93-.502-5.814z"></path> <path fill="#FFFFFF" d="M9.545 15.568V8.432L15.818 12l-6.273 3.568z"></path> </svg> </div> <div class="flex-grow-1 me-md-4"> <h3 class="yt-title mb-2"> Sigue a EL COMERCIO también en YouTube <span class="yt-badge-nuevo ms-2">Nuevo</span> </h3> <p class="yt-text"> Conversaciones y contenido en video todos los días. </p> </div> <div class="text-center text-md-end mt-3 mt-md-0"> <a href="https://www.youtube.com/@elcomercioec" target="_blank" class="btn-youtube-subscribe"> ▶️ Ver videos </a> </div> </div> </div> </div> </body> </html></template><script> document.addEventListener('AdvContentParsed', function (event) { let config = event.detail; let model = config.model; let revenue = (function () { let rev = model.settings.revenue || {}; switch (config.type) { case 'wp-front': return model.page.revenue || rev; case 'wp-archive': return model.archive.revenue || rev; case 'wp-article': return model.micro_page?.revenue || model.single.main_category?.revenue || (model.single.post_categories[0] || {}).revenue || rev; case 'wp-live': case 'wp-page': return model.page.revenue || model.micro_page?.revenue || rev; default: return rev; } })(); const startAdjacent = () => { if (window.AdjacentDisableAutoInit) { document.addEventListener('StartAdjacent', () => { startAdjacent(); }); return; } window['ned-adjacent'] = window['ned-adjacent'] || { 'ned-ad': {}, 'ned-player': {} }; new Adjacent().init().then((response) => { let publisher = response.publisher; window['ned-adjacent'] = window['ned-adjacent'] || {}; window['ned-adjacent']['ned-ad'] = { adUnit: revenue.adUnit || model.settings.revenue.adUnit, adEnabled: (() => { if (window['ned-adjacent']['ned-ad'].adEnabled === false) { return false; } if (['wp-archive', 'wp-page'].includes(config.type)) { return !model.archive?.posts.filter((post) => { return post.revenue?.explicit; }).length } if (config.type === 'wp-article') { return !model.single.revenue.disable_ads; } return true; })() }; window['ned-adjacent']['ned-player']['globalVast'] = revenue.videoVast || ((() => { if (revenue.adUnit && publisher.globalVast) { let vastObj = new URL(publisher.globalVast); vastObj.searchParams.set('iu', `/${publisher.dfpNetworkId}/${revenue.adUnit}`); return vastObj.toString(); } return ''; })()) || publisher.globalVast; }); }; if (window.Adjacent) { startAdjacent(); } else { document.addEventListener('NedAdjacentLoaded', () => { startAdjacent(); }); } }); </script><!-- <script async src="https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js?ver=496"></script> --><script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { let $adjacent = document.createElement('script'); $adjacent.src = 'https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js?ver=496'; $adjacent.async = true; document.body.appendChild($adjacent); }); </script><script type="speculationrules"> {"prefetch":[{"source":"document","where":{"and":[{"href_matches":"/*"},{"not":{"href_matches":["/wp-*.php","/wp-admin/*","/wp-content/uploads/*","/wp-content/*","/wp-content/plugins/*","/wp-content/themes/advantage-theme-child/*","/wp-content/themes/advantage-theme/*","/*\\?(.+)"]}},{"not":{"selector_matches":"a[rel~=\"nofollow\"]"}},{"not":{"selector_matches":".no-prefetch, .no-prefetch a"}}]},"eagerness":"conservative"}]} </script><!-- URANIO REACTOR --><script type="module"> import { startReactor } from "https://cdn.uran.io/reactor/reactor.mjs"; void startReactor("Y29tLmVsY29tZXJjaW8=", {}); </script><script id="lc_script_tag" type="module"></script> <style> html.ad-blocker-detected .player-fallback{aspect-ratio:16 / 9;background-color:#363566;background-image:linear-gradient(310deg,rgba(131,131,131,.02) 0,rgba(131,131,131,.06) 13%,transparent 13%,transparent 46%,rgba(112,112,112,.05) 46%,rgba(112,112,112,.02) 100%),linear-gradient(21deg,rgba(18,18,18,.02) 0,rgba(18,18,18,.07) 47%,transparent 47%,transparent 82%,rgba(178,178,178,.02) 82%,rgba(178,178,178,.02) 100%),linear-gradient(90deg,rgba(255,255,255,.1294117647),rgba(245,244,244,0));display:flex;justify-content:center;align-items:center;padding:40px;font-weight:bold}html.ad-blocker-detected .player-fallback::before{content:'Disfruta nuestro contenido desactivando el bloqueador de anuncios';color:#FFF;font-size:16px;text-align:center;line-height:120%}</style> <script> (() => { window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.gtag = function() { dataLayer.push(arguments); }; // ADBLOCKER IS ON const adBlockerOnHandler = (event) => { document.removeEventListener('adBlockerOn', adBlockerOnHandler); localStorage.setItem('adBlocker', '1'); gtag('event', `detected`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); document.querySelector('html').classList.add('ad-blocker-detected'); ////////////////////// MUTATION OBSERVER let replacePlayer = () => { let $players = document.querySelectorAll('.rmp-container, ned-player:not([player-audio="true"])'); $players.forEach(($player) => { let maxWidth = $player.clientWidth ? $player.clientWidth : '100%'; $player.outerHTML = `<div class="player-fallback" style="width: 100%; max-width: ${maxWidth};"></div>`; }); }; // Select the node that will be observed for mutations let $targetNode = document.querySelector('body'); // Options for the observer (which mutations to observe) let config = {attributes: true, childList: true, subtree: true}; // Callback function to execute when mutations are observed let callback = (mutationsList, observer) => { replacePlayer(); }; // Create an observer instance linked to the callback function let observer = new MutationObserver(callback); replacePlayer(); // Start observing the target node for configured mutations observer.observe($targetNode, config); }; document.addEventListener('adBlockerOn', adBlockerOnHandler); // ADBLOCKER IS OFF const adBlockerOffHandler = (event) => { document.removeEventListener('adBlockerOff', adBlockerOffHandler); let adBlocked = localStorage.getItem('adBlocker'); if (adBlocked !== null) { if (adBlocked === '1') { gtag('event', `recover-ads`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); } localStorage.setItem('adBlocker', '2'); window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function () { googletag.pubads().setTargeting('adjacent', ['recover'].concat(googletag.pubads().getTargeting('adjacent'))); }); } else { gtag('event', `allow-ads`, { 'event_category': 'NTG adblock', 'event_label': location.pathname, 'non_interaction': true }); } }; document.addEventListener('adBlockerOff', adBlockerOffHandler); window.addEventListener('load', (event) => { let src = document.querySelector('script[src*="https://cdn.getadjacent.com/amd/ned-adjacent.min.js"]')?.src; if (!src) { return; } fetch(src, { method: 'HEAD' }).then((response) => { if (!response.ok) { document.dispatchEvent(new Event('adBlockerOn')); } }).catch((e) => { document.dispatchEvent(new Event('adBlockerOn')); }); }); })(); </script> <!-- INICIO CODIGO MARFEEL --><!-- Desde Adjacent 2025/09/09 --><!-- FIN CODIGO MARFEEL --><script> document.addEventListener('NedTechAdObjectBeforeConfig', function (event) { if (location.pathname === '/') { /*window['ned-adjacent']['ned-ad'].adEnabled = false;*/} }); </script><!-- INICIO CODIGO MENSAJE OPINION --><script> window.addEventListener('AdvContentParsedIdk', function (event) { let detail = event.detail; let type = detail.type; let model = detail.model; let archive = model.archive; let $articleContainer = document.querySelector('.single-layout__article'); if (type === 'wp-article' && ['opinion', 'cartas'].includes(model.single.main_category?.slug)) { let $disclaimer = document.createElement('p'); $disclaimer.classList.add('single-layout__disclaimer'); let mainCategory = model.single.main_category?.slug; if (mainCategory === 'opinion') { $disclaimer.innerText = 'Las ideas presentadas por los columnistas de EL COMERCIO en esta sección son representativas de las perspectivas individuales de los autores, pero no necesariamente reflejan nuestra postura.'; } if (mainCategory === 'cartas') { $disclaimer.innerText = 'Las opiniones expresadas en esta sección pertenecen exclusivamente a sus autores y no representan necesariamente la posición del medio.'; } $articleContainer.append($disclaimer); } }); </script><!-- FIN CODIGO MENSAJE OPINION --><!-- Metricool from Adjacent 2025/09/09 --><!-- INICIO CODIGO COPY-PASTE --><script> document.addEventListener('copy', function(event) { // Prevent the default copy action event.preventDefault(); const selection = document.getSelection().toString(); const customMessage = "

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: "; const urlCopy = window.location.href; // Combine the selected text with the custom message const modifiedText = selection + customMessage + urlCopy; // Set the modified text to the clipboard if (event.clipboardData) { event.clipboardData.setData('text/plain', modifiedText); } else if (window.clipboardData) { // For older browsers (IE) window.clipboardData.setData('Text', modifiedText); } }); </script><!-- FIN CODIGO COPY-PASTE --><!-- INICIO ESTILOS ELEMENTO QUERY LOOP --><style>.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-excerpt{padding-left:1rem}.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title a,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-featured-image a{border-bottom:0px}.wp-block-query-is-layout-flow ul li{border-bottom:1px solid #ccc;margin-bottom:1.75em}.wp-block-query-is-layout-flow ul li:last-child{border-bottom:0px;margin-bottom:0em}@media only screen and (max-width:768px){.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title,.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-excerpt{padding-left:0rem}.wp-block-query-is-layout-flow .wp-block-column-is-layout-flow .wp-block-post-title{padding-top:1rem}}</style><!-- FIN ESTILOS ELEMENTO QUERY LOOP --><script id="wpo_min-footer-0-js" src="https://www.elcomercio.com/wp-content/cache/wpo-minify/1784036300/assets/wpo-minify-footer-ab6bd38f.min.js"></script></body></html> <!-- plugin=object-cache-pro client=phpredis metric#hits=8013 metric#misses=112 metric#hit-ratio=98.6 metric#bytes=5073453 metric#prefetches=1140 metric#store-reads=202 metric#store-writes=22 metric#store-hits=1287 metric#store-misses=102 metric#sql-queries=18 metric#ms-total=356.53 metric#ms-cache=30.78 metric#ms-cache-avg=0.1380 metric#ms-cache-ratio=8.6 -->