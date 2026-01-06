Ecuador inicia 2026 con menor riesgo país y mayores reservas internacionales

Ecuador inició enero de 2026 con indicadores macroeconómicos más favorables. El indicador riesgo país registró una fuerte reducción y las reservas internacionales alcanzaron uno de los niveles más altos de su historia, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), difundidos este 6 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Al 5 de enero de 2026, el riesgo país de Ecuador se ubicó en 460 puntos. La cifra representa una caída de 1 448 puntos frente al nivel registrado previo a la reelección de Daniel Noboa, en abril del 2025, cuando alcanzó los 1 908 puntos.
Una reducción del riesgo país implica mejores condiciones para el acceso a financiamiento externo, menores costos de endeudamiento y un entorno más atractivo para la inversión privada. También envía una señal de mayor estabilidad macroeconómica y fiscal, señaló el Ministerio de Finanzas.
El indicador de riesgo país mide qué tan probable es que un país pague sus deudas. En el caso de Ecuador, este indicador muestra que los inversionistas confían en que el país sí cumplirá con sus obligaciones.
Además, este indicador resume la percepción del mercado sobre la sostenibilidad fiscal y la credibilidad institucional. No se trata de una opinión, sino de un índice basado en precios de mercado, calculado por reconocidas entidades financieras internacionales, como JPMorgan Chase & Co.
Por su parte, las reservas internacionales también mostraron una mejora significativa. A diciembre de 2025, el BCE reportó un saldo de 9 795 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2 895 millones de dólares frente a diciembre de 2024.
Este nivel se ubica entre los más altos registrados en la historia reciente del país y constituye un respaldo clave para la economía dolarizada, señaló la Cartera de Estado.
Las reservas internacionales garantizan la liquidez del sistema financiero, respaldan los depósitos del público y de las empresas, y permiten cumplir con los pagos externos del país. Además, fortalecen la confianza de inversionistas y organismos internacionales en la estabilidad económica del Ecuador.
El Gobierno atribuye estos resultados al manejo económico impulsado por la administración del presidente Daniel Noboa. Desde el Ejecutivo se destaca que la mejora de los indicadores refleja mayor confianza internacional y un entorno más favorable para la actividad productiva.
Información externa: BCE
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