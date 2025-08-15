Ecuador incrementó la compra de megavatios (MW) de electricidad a Colombia este viernes 15 de agosto de 2025.

Ecuador incrementó compra de energía a Colombia

Según el reporte de producción en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), el país aumentó la importación de energía del vecino país en 454 MW, en su máximo pico a las 01:30 de este viernes.

Esta cuota alcanzó el máximo posible de compra a Colombia a la madrugada.

La curva de generación de megavatios muestra que Ecuador registró una importación de 0 a la medianoche; sin embargo, de forma paulatina, la compra de energía se realizó hasta las 07:00.

Luego, la importación volvió, pero se mantuvo inferior a los 110 MW, a las 13:30.

Promedio de importación por hora subió en un 524% este viernes

Hasta las 16:00 de este viernes, la producción energética importada fue de 163,75 MW por hora, superior a la cuota promedio del mes de 27,17 MW por hora. Entre el 1 y el 14 de agosto, Ecuador compró 9 129 MW en total.

Los indicadores en tiempo real del Cenace, la tarde de este viernes, detallan que la producción total se mantiene en los 59 415 MW por hora. La importación representa el 4,4%, con 2 620 MWh.

Por otra parte, la energía hidráulica es la que mayores megavatios da al país, con 46 176, el 77,6% del total.

El resto la conforman otros tipos de energía, entre ellas: térmica, de exportación y renovable no convencional.

La demanda total de Ecuador es de 3 977 MW este viernes, 2679 MW para la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y 1 298 MW para el resto de empresas eléctricas del país.

¿Por qué Ecuador incrementó la compra de energía a Colombia?

El Operador Nacional de Electricidad no ha dado detalles de esta inusual compra; sin embargo, puede guardar relación con lo dicho por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, días atrás.

La funcionaria explicó que, si bien no será necesario comprar energía a Colombia, la situación de sus embalses es favorable para Ecuador, porque la compra de su energía resulta barato.

“En este momento están superbién, cambian la regulación para vendernos como que si fuera la más barata, que es la hidroeléctrica. Hacemos un ahorro, porque al final del día si compro más barato que mi térmica, significa que estoy ahorrándole para el país”, comentó.

Asimismo, explicó que se hizo una compra de prueba el 18 de julio.

Ministra aseguró que el sistema eléctrico en Ecuador es estable

Manzano comentó a inicios de julio que el sistema eléctrico ecuatoriano se mantiene estable y sin riesgos de cortes de luz, incluso durante el estiaje, previsto desde septiembre de 2025 y marzo de 2026.

La funcionaria destacó que no será necesario comprar energía a Colombia, aunque el país mantiene habilitada la interconexión regional para emergencias.

No se necesitará comprar energía a Colombia, según la funcionaria, porque el Ecuador mantiene un manejo eficiente de sus embalses.

Informó sobre la gestión que se ha realizado para evitar cortes de luz. Durante el primer semestre, el consumo energético alcanzó un pico de 5 105 MW, especialmente en la Costa, lo cual se cubrió sin dificultades, señaló Manzano.

Ecuador ha recuperado 87 MW de energía térmica en el primer cuatrimestre. Se espera recuperar unos 200 MW adicionales antes de fin de año, aseguró.

Enlace externo: Producción en tiempo real de Cenace

