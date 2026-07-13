Ecuador exporta más de 23 toneladas de mandarina tango a Estados Unidos

Ecuador concretó la exportación de 23 430 kilogramos de mandarina variedad tango hacia Estados Unidos. Este envío se realizó con tratamiento de frío en tránsito, un procedimiento que garantiza la inocuidad fitosanitaria durante el transporte marítimo y facilita el ingreso de la fruta al mercado estadounidense.

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Certificación y apoyo gubernamental

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) certificó este primer embarque de mandarina tango del año 2026. La operación forma parte del impulso del Gobierno para incrementar las exportaciones agrícolas y fortalecer la presencia de los productos agrícolas ecuatorianos en mercados internacionales.

Detalles del embarque

Este primer embarque corresponde a un plan de seis contenedores. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, afirmó que esta exportación refleja la diversidad productiva del país. Además, destacó que Ecuador cuenta con el potencial necesario para abastecer mercados exigentes con productos de alta calidad.

Proyecciones para el año 2026

Lenin Rosero, director ejecutivo de Agrocalidad, informó que durante 2026 los productores proyectan exportar 140 550 kilogramos de mandarina variedad Tango. Según indicó, ese volumen representaría ventas por alrededor de 150 000 dólares y contribuiría a consolidar el posicionamiento internacional de esta fruta.

Cumplimiento de requisitos fitosanitarios

Rosero explicó que los técnicos de Agrocalidad verificaron rigurosamente el cumplimiento de todos los requisitos fitosanitarios establecidos por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (Aphis-USDA) antes de autorizar la salida del cargamento. Agrocalidad supervisó todo el proceso de certificación.

Acciones técnicas realizadas

Revisión fitosanitaria de la fruta.

Verificación del cumplimiento de estándares requeridos.

Calibración e instalación de sensores de temperatura dentro del contenedor.

Monitoreo constante durante el trayecto marítimo.

Colocación de precintos oficiales para asegurar el procedimiento.

Importancia del tratamiento frío en tránsito

El tratamiento de frío en tránsito constituye una medida fitosanitaria reconocida a escala internacional. Este procedimiento controla efectivamente las plagas cuarentenarias sin afectar la calidad, el sabor ni las propiedades nutricionales de la fruta. Gracias a este sistema, las mandarinas ecuatorianas pueden acceder al mercado estadounidense cumpliendo las exigencias sanitarias establecidas.

Compromiso con los estándares internacionales

Con esta certificación, Agrocalidad reiteró su compromiso de ofrecer un servicio técnico eficiente, confiable y de alta calidad. La entidad señaló que este trabajo respalda a los exportadores ecuatorianos en el cumplimiento de los estándares internacionales y contribuye a la apertura y consolidación de nuevos mercados para la agricultura nacional.