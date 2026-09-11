Ecuador exporta 23 289 millones de dólares, pero ¿cuánto de ese dinero llega al bolsillo?

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Ecuador cerró los primeros siete meses de 2026 con un nuevo avance de sus exportaciones, impulsadas por el camarón y el petróleo. Entre enero y julio, las ventas al exterior alcanzaron 23 289 millones de dólares, 9,3% más que en el mismo período de 2025, y dejaron un superávit comercial de 2 843,1 millones, según el boletín divulgado este 11 de septiembre por el Banco Central del Ecuador (BCE).

La fotografía, sin embargo, tiene dos velocidades. Mientras las exportaciones aumentaron, las importaciones llegaron a 20 445,9 millones de dólares y crecieron 17,5%, casi el doble del ritmo de las ventas externas. Para una economía dolarizada, la diferencia importa porque las exportaciones representan una vía de entrada de dólares al país, aunque ese dinero no se transforma automáticamente en mejores ingresos para los hogares.

Ecuador fortalece exportaciones con camarón y petróleo

El camarón se consolidó como el principal producto de exportación del país entre enero y julio, con ventas por 5 765,7 millones de dólares y un crecimiento interanual de 17,6%. Incluso superó al conjunto de las exportaciones petroleras, que alcanzaron 5 724,1 millones y avanzaron 27,3%.

Detrás aparecen los productos mineros, con 3 179,5 millones de dólares y un crecimiento de 43,5%, y el banano y plátano, con 2 739,9 millones y un incremento de 7,5%. En sentido contrario, el cacao y sus elaborados sumaron 1 195,7 millones y registraron una caída interanual de 54,6%.

El desempeño amplía una tendencia que ya aparecía al cierre del primer semestre. El 7 de septiembre, EL COMERCIO detalló que las exportaciones habían alcanzado 19 571 millones de dólares hasta junio y que el camarón generó 4 698 millones. En ese período, las ventas del crustáceo crecieron 10% en valor y 14% en volumen.

Del récord exportador al bolsillo hay un camino

Para una familia que no exporta camarón, banano o minerales, la pregunta es qué cambia realmente con estas cifras. El efecto aparece cuando los dólares que ingresan al país se convierten en salarios, contratación, compras a proveedores, transporte, servicios o nuevas inversiones.

Juan David Espinoza, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), ha señalado que el desempeño del camarón y los productos mineros muestra una mayor capacidad de esos sectores para sostener el ingreso de divisas y ganar espacio en la oferta exportable ecuatoriana. El académico destacó especialmente el peso que mantiene el camarón por su presencia en mercados internacionales.

Ese efecto puede extenderse más allá de una camaronera. La cadena involucra producción, procesamiento, transporte y servicios; de ahí que un aumento sostenido de las ventas pueda generar movimiento económico en actividades relacionadas. Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que el beneficio para los hogares aparece precisamente cuando una mayor actividad se transforma en producción y empleo. Una mayor oferta de bienes también puede contribuir a reducir presiones sobre los precios que enfrenta el consumidor.

En términos cotidianos, el superávit no significa que cada familia tenga inmediatamente más dinero. Su alcance depende de cuánto del ingreso exportador permanezca circulando dentro de Ecuador, genere puestos de trabajo, sostenga salarios y active negocios proveedores. Esa transmisión es la que determina cuánto de un récord comercial termina acercándose al bolsillo.

Julio dio un salto frente al mismo mes de 2025

El último mes disponible muestra una aceleración. Solo en julio, Ecuador exportó 3 717,9 millones de dólares, 13,2% más que en junio y 48,5% por encima de julio de 2025. El resultado dejó un superávit comercial mensual de 504,4 millones, frente a 194,5 millones en junio y al déficit de 257 millones registrado un año atrás.

Las ventas no petroleras fueron determinantes. Alcanzaron 2 913,9 millones de dólares y crecieron 25% interanual. El camarón aportó 1 067,6 millones, con un salto de 64,4% frente a julio de 2025, mientras los productos mineros llegaron a 545,3 millones y aumentaron 59,4%.

Las importaciones también pisan el acelerador

El otro lado de la balanza está en lo que el país compra. Las importaciones alcanzaron 3 213,5 millones de dólares en julio, con un crecimiento interanual de 16,4%. Los combustibles y lubricantes registraron el mayor incremento, de 35,4%.

Que las importaciones aumenten tampoco implica, por sí solo, un deterioro económico. Una parte corresponde a materias primas, maquinaria y bienes utilizados para producir; su efecto depende de la composición de esas compras y de su capacidad para generar actividad dentro del país.

El BCE señala que las estadísticas de comercio exterior son validadas con información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y otras fuentes. Los siguientes resultados permitirán observar si el impulso de julio se sostiene y, sobre todo, cuánto de ese dinamismo exportador consigue trasladarse de la balanza comercial hacia la producción, el empleo y los ingresos de los hogares.

Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de Ecuador en 2026:

❓ ¿Cuánto exportó Ecuador entre enero y julio de 2026? Ecuador registró 23 289 millones de dólares en exportaciones, un 9,3 % más que en el mismo período de 2025.

Según el Banco Central del Ecuador, el resultado permitió alcanzar un superávit comercial de 2 843,1 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones crecieron a mayor velocidad, con un incremento interanual del 17,5 %. ❓ ¿Cuál fue el principal producto de exportación de Ecuador? El camarón, con ventas por 5 765,7 millones de dólares.

Las exportaciones de camarón crecieron 17,6 % frente al mismo período de 2025 y superaron incluso al conjunto de las ventas petroleras, que alcanzaron 5 724,1 millones de dólares. ❓ ¿Qué otros productos impulsaron las exportaciones ecuatorianas? Además del camarón y el petróleo, destacaron especialmente los productos mineros.

Las exportaciones mineras alcanzaron 3 179,5 millones de dólares y aumentaron 43,5 %. El banano y plátano sumaron 2 739,9 millones, mientras el cacao y sus elaborados registraron una caída del 54,6 %. ❓ ¿El crecimiento de las exportaciones significa que las familias tendrán más dinero? No automáticamente. El beneficio depende de que ese dinamismo se transforme en empleo, salarios, inversión y actividad económica local.

El impacto puede extenderse mediante cadenas de producción, procesamiento, transporte y servicios. Por eso, el aumento de las exportaciones puede beneficiar a otros sectores, pero un superávit comercial no implica directamente mayores ingresos para cada hogar. ❓ ¿Por qué importa que las importaciones estén creciendo más rápido que las exportaciones? Porque puede reducirse la diferencia favorable entre los dólares que entran por exportaciones y los que salen por importaciones.

Entre enero y julio, las importaciones alcanzaron 20 445,9 millones de dólares y aumentaron 17,5 %. Sin embargo, su crecimiento tampoco es necesariamente negativo: parte de esas compras corresponde a materias primas, maquinaria y otros bienes utilizados para producir dentro de Ecuador.

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