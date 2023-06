Ecuador duplicará su conectividad con el satélite Hughes Júpiter 3

El Ministerio de Telecomunicaciones entregó el título habilitante para que el satélite empiece a operar para Ecuador. Foto: Cortesía Mintel.

Lizette Abril (I)

La señal del satélite de ultra alta densidad Hughes Júpiter 3 estará disponible para Ecuador desde julio de 2023. Con ello se busca ampliar la conectividad con banda ancha en zonas urbanas y rurales.

Este jueves, 22 de junio del 2023, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) entregó a la empresa española Hughes el título habilitante para que la señal de su satélite opere en Ecuador.

El satélite se lanzará al espacio desde Florida en julio de 2023. Según la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, se ubicará en alta órbita y tendrá una capacidad de 5GB dedicadas solo para Ecuador.

Servicio amplio para todos los sectores

Debido a que no compartirá señal con otros países, el Hughes Júpiter 3 brindará más servicios especialmente a las empresas del sector económico y productivo del país. Entre las empresas que no podían acceder a conectividad están navieras, mineras, camaroneras etc.

Con este nivel de conectividad también se incentiva la implementación de backhaul celular y wifi en zonas comunitarias.

La capacidad del Júpiter 3 permitirá doblar la inversión tecnológica en el país, lo que posibilitará que el acceso a internet llegue a cualquier sitio, explicaron las autoridades en la ceremonia de entrega del título habilitante.

Hugo Frega es gerente general CALA Group – División Internacional de Hughes. Explicó que el satélite de ultra alta densidad está enfocado a la cobertura de los países de la región. Por lo tanto posibilitará aumentos significativos en el rendimiento del servicio.

Un servicio internacional

El nuevo satélite se suma a otros dos geoestacionarios de la flota Júpiter de la compañía que están a 36 mil kilómetros de distancia de la Tierra, explicó Frega.

La empresa tiene más de 1,2 millones de suscriptores en el continente americano con su servicios HughesNet. Además, cuenta con más del 50% de participación de mercado de antenas de internet a nivel mundial y ha entregado más de 10 millones de terminales a clientes en 100 países, entre ellos Ecuador.

Según la ministra Maino, Ecuador ha invertido más de 900 millones de dólares en tecnología en el 2022. Y se han inaugurado dos cables submarinos y un tercero se inaugurará la próxima semana.

