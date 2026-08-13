Ecuador busca atraer producciones de cine y videojuegos con incentivo de hasta 37%

Ecuador puso en vigencia un nuevo mecanismo para atraer inversión extranjera hacia el cine, los videojuegos y otras producciones del sector audiovisual. Desde el 12 de agosto de 2026 rige la Norma Técnica para Emisión de Certificados de Inversión Audiovisual (CIA), publicada en el Registro Oficial No. 345. El incentivo permite reconocer hasta el 37% de determinados costos y gastos realizados en el país.

El beneficio alcanza a producciones como largometrajes, cortometrajes, series, telenovelas, ‘reality shows’, videos musicales, videojuegos, publicidad y nuevas expresiones multimedia. El objetivo del mecanismo es utilizar el incentivo tributario para captar capital extranjero y ampliar la actividad de la industria audiovisual ecuatoriana.

Ecuador busca inversión para cine, videojuegos y producción audiovisual

El Certificado de Inversión Audiovisual es un título valor emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El mecanismo reconoce hasta el 37% de los costos y gastos efectuados en Ecuador, siempre que estos sean financiados con recursos provenientes de inversión extranjera directa, según información oficial del Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

El beneficio no está limitado a las películas. La normativa contempla largometrajes de ficción o documentales, tanto en acción real como animados; cortometrajes; series; contenidos para web; telenovelas y superseries; ‘reality shows’; videos musicales; videojuegos; producciones publicitarias con inversión extranjera y nuevas formas de expresión multimedia y audiovisual.

La amplitud de los formatos busca que el incentivo opere sobre una industria que ya no se limita a las salas de cine. Los servicios audiovisuales incluyen distintas etapas de producción y actividades logísticas que pueden generar contratación de personal, proveedores y servicios dentro del país.

¿Cuánto se debe invertir para acceder al beneficio?

La norma establece montos mínimos de gasto en Ecuador según el tipo de proyecto. Los largometrajes de ficción, tanto de acción real como de animación, requieren al menos 400 000 dólares. Para un largometraje documental, el piso es de 100 000 dólares.

Las series de ficción, documentales, producciones para web y ‘reality shows’ requieren al menos 150 000 dólares, mientras que las telenovelas y superseries tienen un mínimo de 400 000 dólares.

Los videojuegos y proyectos multimedia parten de una inversión mínima de 30 000 dólares. Ese mismo piso se aplica a cortometrajes y videos musicales. En el caso del contenido audiovisual publicitario, el monto mínimo es de 40 000 dólares.

Esto significa, por ejemplo, que una producción extranjera que quiera utilizar Ecuador como escenario para un largometraje de ficción deberá superar el umbral de 400 000 dólares en gastos elegibles dentro del país antes de poder acceder al mecanismo.

El incentivo puede reconocer hasta el 37% de los gastos

El porcentaje es uno de los elementos centrales del esquema. El CIA puede representar hasta el 37% de los costos y gastos realizados en Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos que cumplan con las condiciones establecidas.

El SRI señala que las productoras nacionales y extranjeras pueden ser beneficiarias del Certificado de Inversión Audiovisual cuando incurran en esos costos y gastos en Ecuador. Además, los recursos deben provenir de inversión extranjera directa verificable y documentada.

El certificado funciona como un título valor y puede utilizarse como crédito tributario para obligaciones administradas por el SRI. De esta manera, el mecanismo no consiste en una transferencia directa de dinero a cada producción, sino en un instrumento vinculado con los gastos efectuados y acreditados dentro del país.

Ecuador busca captar más capital extranjero

La entrada en vigencia de la norma ocurre mientras Ecuador registra un incremento de la inversión extranjera directa. Como publicó EL COMERCIO el 5 de julio de 2026, el país recibió 431,5 millones de dólares durante el primer trimestre del año, un crecimiento del 85% frente al mismo período de 2025, según datos del Banco Central del Ecuador.

El sector audiovisual se incorpora así a la estrategia de atracción de capital mediante un instrumento específico. En enero de 2026 ya se había dado una primera señal con la firma de un contrato de producción para acceder al CIA, aunque el nuevo paso es la entrada en vigencia de la norma técnica que establece las condiciones para su aplicación.

El cine y los videojuegos amplían el alcance del incentivo

La inclusión de los videojuegos resulta relevante porque amplía el concepto tradicional de producción audiovisual. El beneficio no está concentrado exclusivamente en rodajes cinematográficos o televisivos, sino que incorpora productos digitales y multimedia que también requieren programación, diseño, animación, sonido y otros servicios especializados.

El incentivo también puede generar demanda para actividades que operan alrededor de una producción. Un rodaje requiere, entre otros servicios, transporte, alojamiento, alimentación, equipos, técnicos, escenografía y postproducción. En los videojuegos, la cadena incorpora perfiles vinculados con programación, animación, ilustración, diseño y producción sonora.

De acuerdo con las mediciones de la Cuenta Satélite de Cultura citadas por el Gobierno, la producción de bienes y servicios audiovisuales aporta entre 500 millones y 570 millones de dólares al Valor Agregado Bruto de la economía ecuatoriana. Además, el ecosistema audiovisual sostiene directa e indirectamente a más de 17 000 familias y profesionales relacionados con dirección, áreas técnicas, logística, utilería y postproducción.

Las solicitudes aún dependen de un monto máximo anual

La vigencia de la norma no implica que cualquier proyecto pueda solicitar inmediatamente y sin límites el beneficio. El siguiente paso depende de la definición del monto máximo anual disponible para la emisión de los Certificados de Inversión Audiovisual.

Una vez establecido ese techo, el Ministerio competente deberá anunciar el inicio de la etapa de presentación de solicitudes. La Unidad Técnica también deberá publicar el cronograma para evaluar los proyectos que cumplan los requisitos.

Preguntas frecuentes sobre el Certificado de Inversión Audiovisual en Ecuador:

❓ ¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA)? Es un incentivo para atraer inversión extranjera al sector audiovisual.

El CIA es un título valor emitido por el SRI que puede reconocer hasta el 37% de determinados costos y gastos realizados en Ecuador con recursos provenientes de inversión extranjera directa. La nueva norma técnica está vigente desde el 12 de agosto de 2026. ❓ ¿Qué producciones pueden acceder al incentivo? Desde películas y series hasta videojuegos y publicidad.

El mecanismo contempla largometrajes, documentales, cortometrajes, series, contenidos para web, telenovelas, superseries, ‘reality shows’, videos musicales, videojuegos, publicidad y nuevas expresiones multimedia y audiovisuales. ❓ ¿Cuánto debe invertir un proyecto para solicitar el beneficio? Depende del tipo de producción.

Los largometrajes de ficción y las telenovelas o superseries requieren al menos 400 000 dólares; los documentales, 100 000 dólares; y determinadas series y ‘reality shows’, 150 000 dólares. Para videojuegos, cortometrajes, videos musicales y proyectos multimedia, el mínimo es de 30 000 dólares, mientras la publicidad parte de 40 000 dólares. ❓ ¿El Gobierno entrega directamente el 37% de la inversión en efectivo? No.

El CIA funciona como un título valor que puede utilizarse como crédito tributario para obligaciones administradas por el SRI. El porcentaje de hasta 37% se calcula sobre los costos y gastos elegibles realizados en Ecuador y financiados con inversión extranjera directa verificable y documentada. ❓ ¿Ya pueden presentarse todos los proyectos para obtener el CIA? Todavía depende de la habilitación del proceso.

Aunque la norma técnica ya entró en vigencia, debe definirse el monto máximo anual disponible para emitir los certificados. Posteriormente, el Ministerio competente y la Unidad Técnica deberán habilitar y publicar el cronograma para la presentación y evaluación de las solicitudes.

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