Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Ecuador sumó una nueva operación de apoyo internacional vinculada al financiamiento climático. El Grupo Banco Mundial aprobó una iniciativa destinada a respaldar la movilización de recursos basados en resultados y a fortalecer la capacidad del país para participar en los mercados internacionales de carbono.

La operación cuenta con un compromiso firme de 30 millones de dólares y tiene el respaldo del Transformative Carbon Asset Facility (TCAF), un fondo fiduciario administrado por el Banco Mundial.

Según informó la entidad este 16 de noviembre de 2026, el programa permitirá fortalecer capacidades nacionales relacionadas con la acción climática y el acceso a nuevas oportunidades de financiamiento climático.

¿Cómo funciona el mecanismo aprobado para Ecuador?

El modelo respaldado por el TCAF se diferencia de otros programas porque se basa en pagos por resultados.

Esto significa que el financiamiento no se entrega por asumir compromisos de reducción de emisiones, sino por reducciones que hayan sido verificadas.

El fondo apoya a los países en la implementación de políticas y programas que generan condiciones para la inversión privada en tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Además, busca preparar a los participantes para intervenir en los mercados de carbono contemplados en el Artículo 6 del Acuerdo de París.

Fortalecimiento de sistemas e institucionalidad

La operación aprobada también contempla el fortalecimiento de sistemas de medición, reporte y verificación de emisiones.

Adicionalmente, se prevé reforzar la gobernanza climática y los marcos institucionales necesarios para acceder a futuras oportunidades de financiamiento climático.

Los recursos estarán acompañados por asistencia técnica especializada en áreas como mercados de carbono, sistemas de monitoreo climático, gobernanza institucional y cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con el cambio climático.

⟫https://t.co/q6Xo2im4Rs|🚨Se descartó la alerta de tsunami. Según reportes, el terremoto también se sintió en Australia👇 https://t.co/Rqdlzd0Ddg — El Comercio (@elcomerciocom) November 16, 2026

Un programa pionero para el sector transporte

La organización multinacional de cooperación financiera dijo que Ecuador es el tercer país del mundo y el primero de América Latina y el Caribe en implementar un programa de estas características.

Asimismo, el TCAF Ecuador constituye la primera experiencia de ‘policy crediting’ aplicada al sector transporte.

El programa busca demostrar que las políticas públicas nacionales pueden generar reducciones de emisiones medibles y verificables, vinculando esos resultados con mecanismos de financiamiento climático internacional.

Implementación y participación institucional

La operación será ejecutada por el Ministerio de Ambiente y Energía, con la participación de instituciones nacionales vinculadas a la gestión climática, económica y de transporte.

El TCAF cuenta con el apoyo de los gobiernos de Canadá, Alemania, Noruega, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido, además de la Climate Cent Foundation.

Durante la presentación de la iniciativa, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que el programa permitirá fortalecer capacidades nacionales para acceder a nuevas oportunidades de financiamiento climático.

Por su parte, Ariel Yépez, director de División del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, destacó que la operación permitirá al país acceder a financiamiento y fortalecer capacidades institucionales vinculadas a los mercados internacionales de carbono.

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